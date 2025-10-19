Paura in volo: Boeing 737 costretto a un atterraggio d’emergenza per una crepa nel parabrezza

Roma, 19 ottobre 2025 – Paura in volo negli Stati Uniti: un Boeing 737 Max 8 della United Airlines, partito da Denver e diretto a Los Angeles, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Salt Lake City a causa di una crepa nel parabrezza.

L’incidente risale a 3 giorni fa e riguarda il volo UA1093. Come riportato da Aviation Herald, a bordo c’erano 140 passeggeri più i membri dell’equipaggio.

Dopo l’atterraggio d’emergenza, i passeggeri sono stati ricollocati su un Boeing 737 Max 9, che li ha portati a destinazione pur con sei ore di ritardo.

Gli incidenti nei parabrezza sono eventi possibili, nonostante si verifichino sporadicamente.

With a quote “CA says he “saw it coming” and is the one reporting it as space debris (third hand info on the quote)”. More pics [image or embed] — JonNYC (@xjonnyc.bsky.social) 18 ottobre 2025 alle ore 20:47

A risultare impressionanti in questo caso sono state le immagini condivise dall’utente JonNYC e riportate dal blog OMAAT, che mostrano segni di bruciatura sul parabrezza e delle ferite sul braccio del pilota. Ma l’autenticità delle foto non è confermata.

Secondo alcune ipotesi, le ferite potrebbero essere state causate da detriti spaziali o addirittura da un piccolo meteorite, anche se le teorie al momento non sono state dimostrate dalle autorità.