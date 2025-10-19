Domenica 19 Ottobre 2025

Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra testoPensioniBtp ValoreGazaRapina LouvreIncidente Asiago
Acquista il giornale
EsteriPaura in volo: Boeing 737 costretto a un atterraggio d’emergenza per una crepa nel parabrezza
19 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Paura in volo: Boeing 737 costretto a un atterraggio d’emergenza per una crepa nel parabrezza

Paura in volo: Boeing 737 costretto a un atterraggio d’emergenza per una crepa nel parabrezza

Il volo da Denver a Los Angeles è stato costretto ad atterrare a Salt Lake City. A bordo 140 passeggeri. Le foto con le ferite sul braccio del pilota

Due immagini pubblicate da JonNYC che mostrerebbero il braccio del pilota ferito dai detriti

Due immagini pubblicate da JonNYC che mostrerebbero il braccio del pilota ferito dai detriti

Roma, 19 ottobre 2025 – Paura in volo negli Stati Uniti: un Boeing 737 Max 8 della United Airlines, partito da Denver e diretto a Los Angeles, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Salt Lake City a causa di una crepa nel parabrezza.

L’incidente risale a 3 giorni fa e riguarda il volo UA1093. Come riportato da Aviation Herald, a bordo c’erano 140 passeggeri più i membri dell’equipaggio. 

Dopo l’atterraggio d’emergenza, i passeggeri sono stati ricollocati su un Boeing 737 Max 9, che li ha portati a destinazione pur con sei ore di ritardo. 

Gli incidenti nei parabrezza sono eventi possibili, nonostante si verifichino sporadicamente. 

With a quote “CA says he “saw it coming” and is the one reporting it as space debris (third hand info on the quote)”. More pics [image or embed]

— JonNYC (@xjonnyc.bsky.social) 18 ottobre 2025 alle ore 20:47

A risultare impressionanti in questo caso sono state le immagini condivise dall’utente JonNYC e riportate dal blog OMAAT, che mostrano segni di bruciatura sul parabrezza e delle ferite sul braccio del pilota. Ma l’autenticità delle foto non è confermata. 

Secondo alcune ipotesi, le ferite potrebbero essere state causate da detriti spaziali o addirittura da un piccolo meteorite, anche se le teorie al momento non sono state dimostrate dalle autorità. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata