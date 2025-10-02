Il blocco navale a Gaza è legittimo o no? Cosa dice il diritto internazionale

Roma, 2 ottobre 2025 – Mentre i riflettori restano puntati sulla Global Sumud Flotilla (o quello che ne resta) e sul destino degli attivisti, tiene banco la questione della legittimità del blocco navale su Gaza che Israele ha istituito ufficialmente nel 2009 durante l'operazione Piombo Fuso. L'obiettivo dichiarato era quello di limitare la capacità di Hamas di introdurre clandestinamente armi e materiale bellico nella Striscia, ma l'atto viene contestato da molte organizzazioni umanitarie e governi sulla base di normative e convenzioni internazionali.

Già dai primi anni '90 l'accesso alle acque di Gaza era stato ridotto. Le limitazioni furono poi codificate in seguito agli accordi di Oslo II. Dopo l'attacco del 7 ottobre 2023, Tev Aviv ha vietato ogni tipo di navigazione, anche quella dei pescherecci della Striscia.

Diversi tentativi di rompere il blocco

Chi contesta la presenza del blocco sottolinea che esso impedisce l'arrivo di aiuti. E, nel corso degli anni, ci sono stati diversi tentativi di romperlo, ma tutti sono stati sempre respinti dall'Idf. Tragico quello del 31 maggio del 2010, concluso con l'abbordaggio delle imbarcazioni umanitarie della Freedom Flotilla a ben 72 miglia dalla costa e l'uccisione di dieci attivisti turchi.

Proprio in seguito a quell'episodio, nel settembre 2011 l'Onu ha realizzato un rapporto che gli israeliani ritengono li legittimi nella loro decisione quando afferma che "il blocco navale è stato imposto come legittima misura di sicurezza per impedire che le armi entrino a Gaza via mare e la sua attuazione è conforme ai requisiti del diritto internazionale". Allo stesso tempo, però, il documento definisce "eccessiva e irragionevole" la decisione di Israele di "abbordare le navi con una forza così consistente a grande distanza dalla zona di blocco".

Quando un blocco navale è legittimo e quando no

C'è anche un altro documento a cui Tel Aviv si appella è il Manuale di Sanremo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati in mare, del 1994, che codifica il blocco navale tra i mezzi 'consentiti', purché però non abbia l'effetto di ridurre la popolazione alla fame, aggiunge il testo. E stabilisce anche che imbarcazioni neutrali non possono essere attaccate fuori dalle acque territoriali, a meno che non si pensi che possano violare il blocco, che è sempre stato l'obiettivo dichiarato dalla Flotilla. C'è chi contesta però che la situazione attuale sia quella di un conflitto armato tra due Paesi.

Alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla durante l'abbordaggio dell'esercito israeliano (Ansa)

Va segnalata, poi, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 che garantisce il passaggio inoffensivo attraverso le acque territoriali delle imbarcazioni che trasportano aiuti umanitari e affermano la giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera quando la nave si trova in acque internazionali, vietando qualsiasi intervento armato a bordo da parte di altri Stati. Tuttavia questo diritto non è illimitato: lo Stato ha la facoltà di sospenderlo se ritiene che vi sia una minaccia alla propria sicurezza, in particolare in tempo di conflitto. Infine la Convenzione di Ginevra, che Israele non ha mai firmato, in merito alle vittime di conflitti armati prevede il libero passaggio di materiale sanitario e viveri indispensabili.