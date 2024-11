Blitz dei ladri a Windsor. William e Kate dormivano nel loro cottage

Paura per William e Kate (foto): due uomini dal volto coperto hanno fatto irruzione all’interno della tenuta del castello di Windsor mentre il principe e la principessa dormivano all’Adelaide Cottage, situato ad un’estremità della tenuta, con i loro tre figli. A breve distanza dalla loro residenza, due sconosciuti, servendosi di un camion rubato, hanno sfondato un cancello di sicurezza e sono entrati nella tenuta. Raggiunta la Shaw Farm, sono fuggiti con un pick-up agricolo e un quad, lasciandosi dietro non pochi danni, primo tra gli altri il cancello distrutto, che regolava l’accesso ad una delle uscite più vicine ad Adelaide Cottage, lungo un percorso spesso utilizzato da William, Kate e i loro figli – George, 11 anni, Charlotte, 9 anni, e Louis, 6 anni – per i loro spostamenti quotidiani. Al momento dell’irruzione, Re Carlo si trovava in Scozia e la Regina Camilla era in India. Quest’ultima violazione ha riacceso i timori sulle misure di sicurezza del Castello di Windsor.