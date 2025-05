Blatten, il villaggio inghiottito dalla frana del ghiacciaio del Birch in Svizzera

Blatten (Svizzera), 29 maggio 2025 – Continuano le operazioni di ricognizione a Blatten, il paesino svizzero sepolto ieri dal crollo del ghiacciaio Birch, in Svizzera. Le immagini che vengono da quello che era un piccolo paradiso alpino sono catastrofiche: "Il 90% del villaggio è sepolto dai detriti – il drammatico resoconto del consigliere di Stato Stéphane Ganzer al portale Rsi – Dobbiamo risolvere questo secondo problema a tutti i costi L’esercito sta arrivando. La natura detta sempre le sue regole".

Un lago si è formato nel luogo colpito dalla frana, e durante la mattinata il suo livello ha continuato a salire. Il timore è quello che le fuoriuscite d'acqua possano riversarsi verso il vicino fiume Lonza, erodendone gli argini e mettendo a rischio gli altri paesini della valle. Le autorità hanno dunque evacuato i villaggi di Wiler e Kippel. Per prevenire i rischi legati a possibili straripamenti, è stato deciso un intervento di ampliamento dell’area di sicurezza attorno alla diga di Ferden, la cui capacità supera già i 900 mila metri cubi. Terminata la messa in sicurezza, si procederà con l’installazione delle pompe fornite dal Canton Vallese e dall’esercito elvetico all’interno del lago.

Cresce poi l'apprensione per un 64enne residente in zona, l'unico disperso al momento segnalato. Secondo quanto riportato dai media svizzeri, l'uomo si trovava nei pressi della zona colpita al momento della frana, alle 15.30 di ieri. Nonostante i voli di ricognizione e il dispiegamento di cani da ricerca, non ci sono aggiornamenti.

Tuttavia, i danni umani sono stati limitati dalla pronta osservazione dei geologi, che hanno notato l'instabilità del ghiacciaio: a seguito della loro segnalazione, le autorità avevano ordinato lo sgombero di Blatten già lo scorso 19 maggio.

Molti degli evacuati – circa trecento in totale – non torneranno mai nelle loro abitazioni, inghiottite dalla frana. "Abbiamo perso il nostro villaggio ma non il nostro cuore – ha commentato il sindaco Matthias Bellwald a Bbc News – Ci supporteremo e consoleremo a vicenda, dopo una lunga notte tornerà il giorno".

Il governo elvetico ha assicurato ai cittadini di Blasten che potranno tornare in zona, ma il pericolo delle frane resta un grande e pericoloso interrogativo per le comunità alpine. A partire dalla metà degli anni '90 i 'Bergstuerze' ('crolli della montagna', in italiano) in Svizzera sono stati frequenti, anche con conseguenze tragiche. Un'evacuazione del genere non è la prima e le premesse del riscaldamento globale – che porterebbe alla perdita di tutti i ghiacciai svizzeri entro un secolo – non rassicurano su altre catastrofi del genere.