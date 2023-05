Miracolo negli Usa, a 8 anni sopravvive due giorni solo nella foresta al gelo. “Ecco come si è salvato”

Due storie curiose e a lieto fine arrivano dai lati opposti del globo. La più recente vede protagonista un bambino americano di otto anni, sopravvissuto per circa 48 ore in una foresta del Michigan mangiando solo neve. Di un paio di giorni fa la vicenda di una donna australiana, dispersa per cinque giorni in un bosco e rimasta in vita grazie a vino e lecca-lecca.

Il miracolo nel Michigan

La prima storia arriva dal Michigan, nel cuore degli Stati Uniti. Stando a quanto riportato dalla Bbc, il piccolo Nante Niemi era scomparso lo scorso sabato, mentre si trovava in campeggio con la sua famiglia nel Porcupine Mountains Wilderness State Park. Si era perso deviando da un sentiero, mentre con i suoi genitori raccoglieva della legna da ardere. Repentina la richiesta di aiuto da parte dei parenti alla polizia locale. Gli agenti lo hanno trovato due giorni dopo “in buona salute”, a circa 3 chilometri e mezzo dal punto esatto in cui la sua famiglia campeggiava: “Il terreno dove Nante si è perso è molto remoto e collinare, con acque stagnanti”, hanno riferito. Essendo molti sentieri impraticabili a causa del ghiaccio, per le ricerche sono stati impiegati una squadra di 150 agenti, vari elicotteri e mezzi marittimi.

Nel frattempo, grazie al suo istinto di sopravvivenza, il bimbo è riuscito a resistere alle insidie del bosco rifugiandosi sotto il tronco di un albero e coprendosi con foglie e rami per ripararsi dal freddo. Come raccontano gli agenti, non avendo cibo con sé, ha pensato di mangiare della neve per idratarsi.

Viva grazie a vino e lecca-lecca

Più o meno negli stessi giorni, un episodio per certi versi simile è successo in Australia: Lilian, una donna di 48 anni, è sopravvissuta in un bosco per ben 5 giorni grazie a una bottiglia di vino e dei lecca-lecca.

Anche lei non era più riuscita a orientarsi in un vicolo cieco tra la vegetazione dello Stato del Victoria, mentre guidava per quello che sarebbe dovuto essere un breve tragitto. Dopo aver preso una svolta sbagliata, era rimasta bloccata nel fango con la macchina. Non riuscendo a percorrere lunghi tragitti a piedi a causa di problemi di salute, ha pensato di restare nella vettura, come riporta la Bbc.

Fino a quando, cinque notti dopo, la polizia locale non l’ha trovata a circa 60 chilometri dalla città più vicina. “La prima cosa che mi è venuta in mente di chiedere è stata l’acqua e una sigaretta – racconta la stessa Lilian a 9News Australia –, grazie a Dio la poliziotta ne aveva una”.

La 48enne, nonostante sia astemia, in mancanza di altro è riuscita a rimanere in vita bevendo del vino e mangiando dei dolciumi che aveva in auto. “L’unico liquido che Lilian, che non beve, aveva con sé era una bottiglia che aveva comprato come regalo per sua madre”, ha spiegato il sergente della stazione di polizia di Wodonga Martin Torpey.

Un finale lieto anche per l’australiana, che dopo essere stata reidratata in ospedale, è tornata a casa a Melbourne.