"Bimbi palestinesi nudi detenuti in uno stadio". Hezbollah contro Roma: è nell’alleanza del male

Anche l’Italia finisce nel mirino degli Hezbollah (nella foto il leader Hassan Narsrallah) nel grande caos scatenato dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre e dalla guerra a Gaza che ne è seguita. I miliziani libanesi, alleati dell’Iran, hanno indicato Roma tra i partecipanti di quella che hanno definito "la coalizione del male", ovvero l’alleanza marittima occidentale guidata dagli Usa e "creata per proteggere gli interessi di Israele nel Mar Rosso". A una folla di seguaci che partecipavano alle esequie di uno dei combattenti uccisi nel sud del Libano, il numero due del partito armato Naim Qassem ha minacciato che è "necessario far fronte comune contro la coalizione del male di Usa, Israele, Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania, con la coalizione del bene delle forze della resistenza anti-israeliana in Palestina, Libano, Iran, Yemen e Iraq". L’Italia nelle settimane scorse è stata tra i Paesi che hanno risposto positivamente all’appello americano all’avvio di una coalizione per proteggere le imbarcazioni civili dagli attacchi del gruppo yemenita filo-iraniano degli Houthi. Sul fronte di Gaza intanto, la Cnn ha diffuso un video che sembra mostrare "uomini e bambini spogliati" e donne detenute in uno stadio nel nord della Striscia, lo Yarmouk di Gaza City. Di recente l’esercito israeliano ha fatto sapere di aver arrestato in quell’area molte persone e tra queste miliziani di Hamas. E ha ripetuto che i detenuti sono stati fatti spogliare per accertare che non avessero addosso cinture esplosive.