Billups e Rozier, chi sono le due stelle Nba coinvolte nello scandalo scommesse

Roma, 23 ottobre 2025 – Due nomi di peso, due storie diverse, un unico terremoto che scuote la Nba. Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers ed ex campione con Detroit, e Terry Rozier, guardia dei Miami Heat, sono tra i 34 arrestati nell’inchiesta dell’FBI sulle scommesse illegali nel basket americano. L’indagine, che coinvolge undici Stati e decine di milioni di dollari, svela una rete di frodi con presunti legami mafiosi e getta ombre pesanti su una lega che negli ultimi anni ha abbracciato in pieno il business delle puntate sportive. Secondo l’FBI, tutto è partito da alcune scommesse sospette registrate nel 2023 sulle prestazioni individuali di Rozier. Da lì gli investigatori hanno ricostruito un sistema esteso di scambio di informazioni riservate, partite truccate e puntate illegali, in quello che il procuratore federale Joseph Nocella Jr. ha definito “uno dei più sfacciati schemi di corruzione sportiva dell’era digitale”.

Rozier, la guardia dei Miami Heat

Terry Rozier, 31 anni, è un giocatore conosciuto e rispettato all’interno della lega, anche se negli ultimi anni ha faticato a confermarsi tra i protagonisti di primo piano. Cresciuto a Youngstown, Ohio, in un contesto familiare difficile, ha costruito la propria carriera passo dopo passo: l’università a Louisville, poi la chiamata al draft dei Boston Celtics nel 2015. A Boston diventa “Scary Terry”, idolo del pubblico per la sua energia e le prestazioni nei playoff 2018. Dopo il trasferimento a Charlotte, trova continuità e soprattutto un contratto da 96 milioni di dollari. Ma nel 2024, dopo quattro stagioni altalenanti, gli Hornets lo scambiano e finisce ai Miami Heat, che da quest'anno è la squadra di Simone Fontecchio, l'unico italiano oltreoceano. Secondo l’FBI, le puntate sospette sulle sue statistiche ai tempi degli Hornets – giocate anomale sull’“under” di punti, rimbalzi, assist e soprattutto minuti giocati – sono state il punto di partenza dell’inchiesta. In quella partita contro New Orleans, Rozier aveva lasciato il campo dopo dieci minuti per un problema al piede. Da quell’episodio, e dalle scommesse bloccate dai bookmaker, gli investigatori hanno ricostruito un flusso di denaro e informazioni riservate che avrebbe coinvolto altri giocatori e intermediari.

Billups, da ‘Mr. Big Shoot’ ad allenatore

Chauncey Billups, 48 anni, ha avuto una carriera importante, segnata da successi e riconoscimenti. Cinque volte All-Star, nominato MVP delle Finals 2004 con i Detroit Pistons campioni, si è costruito l’immagine del leader affidabile e freddo: il “Mr. Big Shot” che segnava i canestri decisivi. Dopo 17 stagioni da giocatore, è stato eletto nella Basketball Hall of Fame e i Pistons hanno ritirato la sua maglia n°1. Al termine della carriera sul parquet è diventato dirigente, commentatore di ESPN e poi allenatore, fino all’incarico da head-coach dei Portland Trail Blazers nel 2021. L’arresto, avvenuto in Oregon, lo lega invece a un altro filone dell’indagine: quello delle partite di poker truccate e delle scommesse parallele che avrebbero alimentato la rete criminale. Una caduta improvvisa per un uomo che per anni è stato considerato un punto di riferimento di serietà e credibilità nel mondo NBA. La franchigia non ha commentato, anche se probabilmente licenzierà Billups.

Tra gli arrestati anche Damon Jones

L’FBI parla di “una quantità sbalorditiva di frodi” e di un sistema in cui giocatori e allenatori avrebbero fornito informazioni privilegiate in cambio di compensi o percentuali sulle vincite. Tra gli arrestati c’è anche l’ex giocatore Damon Jones, mentre la NBA osserva in silenzio in attesa degli sviluppi giudiziari. Per una Lega che ha investito milioni nella partnership con le piattaforme di betting, il danno d’immagine è già enorme. L’idea che figure di spicco abbiano potuto manipolare o influenzare risultati mina la fiducia su cui si regge tutto lo sport professionistico. Rozier e Billups arrivano da generazioni e percorsi diversi, ma oggi condividono la stessa immagine: quella di due volti simbolo di un basket che pensava di essere al riparo dalle ombre. La NBA, per ora, si limita a osservare.