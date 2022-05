Covid, Bill Gates: "Rischiamo una nuova variante più contagiosa e mortale"

New York, 2 maggio 2022 - Il rischio di un'altra pandemia da Covid, conseguenza di una variante più contagiosa e mortale, è sempre presente. L'allarme lo ha lanciato Bill Gates. Il miliardario e filantropo fondatore di Microsoft ritiene che servano più investimenti e team di epidemiologi ed esperti pronti ad entrare in azione per identificare rapidamente le minacce alla salute globale nel mondo.

Nel libro 'How To Prevent the Next Pandemic', in uscita domani, Gates invita a migliorare la cooperazione fra i Paesi per evitare la prossima pandemia: "Siamo ancora a rischio di una variante, più trasmissibile e più mortale. Non è probabile ma c'è un 5% di rischio che non abbiamo visto ancora il peggio".

The world can make COVID-19 the last pandemic: https://t.co/b3bHaQ3eLr pic.twitter.com/wnKIfARZzh — Bill Gates (@BillGates) May 1, 2022

Gates teorizza una squadra di esperti, la Global Epidemic Response and Mobilization Initiative, gestita direttamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in grado di prevenire nuove pandemie.