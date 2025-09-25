Bilaterale Usa-Turchia, Trump riceve Erdogan alla Casa Bianca: “Incontro eccezionale”. Ecco di cosa hanno parlato i due leader

Washington, 25 settemnre 2025 – “Un incontro eccezionale”. Con queste parole il presidente americano Donald Trump ha definito il faccia a faccia durato poco meno di due ore con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha avuto luogo a Washington. Il leader turco ha lasciato la Casa Bianca dopo una stretta di mano e un caloroso abbraccio a Trump, che lo ha accompagnato fino all'automobile presidenziale.

Erdogan e Trump hanno avuto un incontro con i giornalisti prima dell'inizio del bilaterale, ma nè i dettagli nè i risultati dell'incontro sono stati resi noti in un primo momento alla stampa. Sul tavolo, i rapporti economici tra i due Paesi. È stata la prima visita ufficiale del presidente turco alla Casa Bianca dal 2019.

Donald Trump e Tayyip Erdogan nello Studio Ovale. Il tycoon riceve il presidente turco con una stretta di mano

Bilaterale Trump-Erdogan: i temi sul tavolo

Un tema dominato dalla cessione dei jet da guerra americani F35 o F16 che la Turchia attende dal 2019 perche' bloccata dal Congresso americano. Un tema che ha inasprito i rapporti sull'asse Ankara-Washington negli ultimi anni. Prima dell'incontro Erdogan si è detto fiducioso che Trump avrebbe sbloccato lo stallo. Altro tema spinoso le sanzioni Caatsa che pendono sull'industria della Difesa turca. A questo proposito è stato Trump a dichiarare che "potranno essere eliminate subito".

Il nodo Medio Oriente

Il vero nodo però rimane il Medio Oriente. Al centro la necessità di porre fine alla crisi a Gaza e la possibilità che possa nascere uno Stato palestinese. Temi su cui Erdogan insiste. Il leader turco ha dichiarato prima del colloquio che Usa e Turchia "risolveranno insieme i problemi della regione".

Problemi tra cui figura anche la Siria, paese che Erdogan vorrebbe stabile e unito per permettere il rientro dei profughi. Eventualità su cui pesano però sia i continui attacchi su suolo siriano dell'esercito di Israele, sia le intemperanze delle milizie curde Ypg. Questi ultimi, da sempre alleati degli Usa, per il momento controllano il nord est del Paese e rifiutano di essere integrate nell'esercito siriano. Una situazione inaccettabile per la Turchia che minaccia un'operazione militare oltre confine.