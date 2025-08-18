Bilaterale Trump-Zelensky, Stefanini: evitato il nodo dei territori. “L’Ucraina vuole un vero negoziato”

Roma, 19 aprile 2025 – Uno Zelensky che sta cercando di giocare le proprie carte nel modo migliore possibile in vista del negoziato con la Russia, grazie anche all’appoggio dell’Europa, e un presidente americano che vuole cooperare con Mosca. Stefano Stefanini, ambasciatore di lungo corso e consigliere dell’Ispi ha spiegato quali piani si intersecano nell’incontro di ieri alla Casa Bianca.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo Usa, Donald Trump

Ambasciatore Stefanini, che idea si è fatto dell’incontro di ieri? Ci sono davvero i margini perché ci sia la fine del conflitto?

“Non ci sono perché nell’incontro o almeno in quello che è stato reso noto è stato intenzionalmente evitato il punto della cessione dei territori ed è un punto cruciale. Quello che emerge, per il momento, mi pare una generica intenzione di mettere fine alla guerra”.

Il presidente Trump però ha parlato di grandi progressi…

“Per il momento non ci sono, del resto l’idea che oggi Trump potesse mettere Zelensky di fronte a un prendere o lasciare era abbastanza improbabile. Mettiamoci nei panni del presidente regolarmente eletto di un Paese democratico che si sente dire di cedere il 20 per cento del suo territorio. Se avesse accettato subito le condizioni, in quel caso, Zelensky si sarebbe recato al trilaterale, ipotetico, futuro, senza poter più negoziare nulla”.

Come ha giudicato l’atteggiamento del premier Zelensky?

“Penso che si sia mosso molto bene. Si è fatto vedere collaborativo, evitando di diventare il caprio espiatorio nelle critiche di Trump. Ha di fatto posticipato il secondo incontro fra Trump e Putin, perché prima dovranno vedersi in formato trilaterale. Da una parte, credo che la lezione di febbraio gli sia servita, dall’altro era forte della presenza dei leader europei".

Il diplomatico Stefanini

Ecco, Ambasciatore, questo è un punto importante, perché in molti l’hanno sminuita, ma che ruolo sta giocando l’Europa?

“Fino a questo momento è stato agli effetti marginale. Ma il ruolo dell’Europa diventa di fatto decisivo nel momento in cui i leader si schierano compatti al fianco di Zelensky, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell’Ucraina”.

Qual è la strategia di Zelensky, secondo lei?

“Sta cercando di dare vita a un negoziato vero. Non può sperare grandissime cose, ma ha qualche carta da giocare per frenare le richieste di Mosca”.

Per esempio?

“Per esempio, la Russia vuole territori che lui controlla ancora in parte. Questa può essere una carta molto importante da giocare per quanto riguarda poi le garanzie internazionali sulla sicurezza, anche se, ricordiamolo, senza l’ingresso dell’Ucraina nella Nato non si può parlare di articolo 5 (quello che garantisce la difesa comune in caso di attacco contro un membro, ndr), ma di altre forme di cooperazione”.

Che idea si è fatto dell’atteggiamento di Trump in questi giorni?

“Trump ha bisogno che qualunque cosa faccia venga riconosciuta come un successo, dai dazi all’Ue al negoziato con Putin, anche se non si è raggiunto nessun accordo. In particolare, dietro al modus operandi con la Russia c’è un’intenzione, non so se chiamarla visione strategica, ma comunque una determinazione a ristabilire un rapporto cooperativo con la Russia, in un mondo diviso in tre sfere di influenza fra Washington, Pechino e Mosca, che metterebbe in difficoltà l’Europa”.