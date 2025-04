Bilaterale Trump-Netanyahu alla Casa Bianca: “Sabato colloqui con l’Iran sul nucleare”

Washington, 7 aprile 2025 – “Sabato inizieranno colloqui diretti con l'Iran. Speriamo abbiano successo”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale al termine dell’incontro di oggi con Benjamin Netanyahu, alla Casa Bianca. All’ordine del giorno, ci sarà il nodo del nucleare.

È la seconda volta che il premier israeliano vola a Washngton per parlare col presidente Usa, tra i punti di discussione ci sono stati i dazi, gli ostaggi e il futuro della guerra in Medio Oriente. “Ottima discussione”, ha commentato Trump.

"Stiamo cercando il cessate il fuoco e speriamo di liberare tutti gli ostaggi. La guerra a Gaza finirà in un futuro non troppo lontano", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti dopo il bilaterale.

Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele sta lavorando per raggiungere un nuovo "accordo" sugli ostaggi detenuti da Hamas. "Stiamo lavorando a un altro accordo che speriamo abbia successo e ci impegniamo a riportare a casa tutti gli ostaggi", ha detto il premier israeliano nello Studio Ovale con Donald Trump

"Un amico straordinario per Israele e per il popolo ebraico”. Così il premier Netanyahu ha definito il presidente americano Donald Trump, al termine del colloquio alla Casa Bianca. Il primo ministro israeliano ha annunciato che eliminerà il deficit commerciale con gli Stati Uniti, aggiungendo di ritenere che sia la cosa giusta da fare. Affermando di riconoscere i problemi che gli Stati Uniti hanno con il sistema così com'è attualmente, Netanyahu ha detto ancora che l'intenzione è quella di eliminare le barriere commerciali e che Israele può essere un modello per altri Paesi.

Netanyahu: "Elimineremo i dazi rapidamente”

“Ho assicurato a Trump che elimineremo il deficit con gli Stati Uniti”, ha annunciato Netanyahu, che sulla questione dazi – le nuove imposte sull’import per Israele sono del 17% – appare ottimista: "Elimineremo i dazi rapidamente".

"I dazi potrebbero essere permanenti, ma potrebbero anche esserci negoziati". Lo ha detto Trump nello Studio Ovale, tenendo aperte le due ipotesi nella sua guerra commerciale. Ma Trump non sembra dello stesso avviso: “L’amministrazione non sta valutando la sospensione dei dazi”.

Sabato i colloqui con l’Iran

“Sabato ci sarà un incontro molto importante sul nucleare", ha aggiunto Trump, definendo i colloqui con l'Iran di "alto livello". E non è mancata la minaccia: "Siamo in un territorio pericoloso, è per il bene dell'Iran che i colloqui si concludano in modo positivo", ha aggiunto.

Per Donald Trump "la guerra a Gaza finirà in un futuro troppo lontano". Ma adesso, ha precisato il presidente americano in un colloquio nello Studio Ovale con Benjamin Netanyahu, "abbiamo il problema degli ostaggi".