Spari davanti al tribunale di Bielefeld (Germania): diversi feriti. Caccia all’uomo

Roma, 26 febbraio 2025 – Sangue e paura in Germania per una sparatoria davanti al tribunale di Bielefeld, nella Nord Reno Westfalia. Secondo Bild diversi colpi di pistola sono stati esplosi intorno alle 13.30 ed è in corso un’operazione di polizia. Ci sono dei feriti. Stando sempre a Bild, un uomo è stato arrestato mentre un secondo sospettato sarebbe in fuga o barricato dentro un edificio vicino. La zona è stata immediatamente messa in lockdown, agli studenti di una vicina scuola superiore è stato vietato di uscire dal plesso.

Il sito della Bild con la notizia della sparatoria a Bielefeld (Germania)

Il processo per l’omicidio del pugile Nimani

Nel tribunale era corso un’udienza del processo contro il presunto omicida del pugile tedesco Besar Nimani, 38 anni, ucciso a colpi di pistola a Bielefeld il 9 marzo 2024 mentre usciva dal negozio del parrucchiere. Alla sbarra c’è il 38enne Hüseyin Akkurt a metà luglio. Secondo gli investigatori si era trattato di un regolamento di conti interno alla criminalità organizzata.

Feriti a terra: familiari dell’imputato

Ancora Bild parla di feriti a terra. Su di uno sono state effettuate manovra di rianimazione. Tra le persone colpite ci sarebbero due familiari dell’imputato (padre e fratello): uno è stato raggiunto a una gamba, l’altro al cuore.

Notizia in aggiornamento