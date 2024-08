Biden e Harris annunciano storico taglio prezzi dei farmaci. Il presidente: “Sì a nuove elezioni in Venezuela”

Roma, 15 agosto 2024 – Ha (forse) ricevuto più applausi ora che si è ritirato di quando era in corsa per la Casa Bianca. Con una autentica standing ovation, e un sonoro “thank you, Joe” la folla ha accolto e ringraziato Biden per il suo passo indietro nella prima apparizione dopo il suo ritiro insieme a Kamala Harris, diventata la candidata del partito per la Casa Bianca.

Nella sua prima apparizione con Kamala Harris dopo il ritiro dalla corsa presidenziale del 21 luglio scorso, Biden ha finto di non ricordare il nome del candidato repubblicano per la Casa Bianca e poi lo ha storpiato in Donald Dump (che in inglese significa discarica). Harris e Biden hanno parlato dal palco del Prince George's County Community College nel Maryland. "Potrei parlare tutto il pomeriggio della persona con cui sono sul palco", ha detto Harris. "C'è molto amore in questa stanza per il nostro presidente. E penso che sia per molte, molte ragioni, tra cui pochi leader nella nostra nazione hanno fatto di più su così tante questioni, incluso espandere l'accesso a un'assistenza sanitaria a prezzi accessibili". Più tardi nelle sue osservazioni, Harris ha detto che è stato un suo "grande onore" servire con Biden, che ha definito un "essere umano straordinario".

"Sarà una presidente eccezionale” ha detto Biden riferendosi a Kamala Harris. E alla domanda se la vicepresidente cercherà di prendere le distanze dalle sue politiche economiche, ha replicato: “Non lo farà”. La Bidenomics “sta funzionando, nel caso non l'aveste notato”.

Un presidente apparso in ottima forma e con le idee chiare su molti temi chiave, come l’attacco, lanciato assieme alla Harris, a Big Pharma. Biden e la vice e candidata hanno vantato i successi dei loro sforzi per ridurre i prezzi dei farmaci, culminati oggi nello storico taglio dei costi di 10 medicinali basilari per gli anziani. “Troppi americani non possono permettersi le medicine di cui hanno bisogno. La sanità è un diritto e non un privilegio, è una questione di dignità. Negli Stati Uniti paghiamo più di ogni nazione avanzata nel mondo per gli stessi farmaci”, ha detto Biden, denunciando che "nessun repubblicano al Congresso ha votato l'inflaction reduction act”, la legge che ha consentito di ridurre i prezzi di molti medicinali

Rispondendo poi ai giornalisti che, a margine di una visita nella Contea di Prince George, gli chiedevano se fosse favorevole a nuove elezioni in Venezuela, il presidente Biden ha risposto: "Sì lo sono".