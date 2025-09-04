Berlino, auto travolge un gruppo di bambini: quattro feriti

Berlino, 4 settembre 2025 – Un'auto è piombata su un gruppo di bambini a Berlino, provocando alcuni feriti. Lo riporta la Bild, secondo cui tre bimbi hanno riportato lesioni di lieve entità, mentre sarebbe grave una loro accompagnatrice. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 13 nel quartiere di Wedding, lungo la Seestrasse, all'angolo con Dohnagstell. Secondo le prime informazioni, una Bmw ha investito un gruppo di bambini tra i 7 e gli 8 anni mentre stava svoltando.

Il conducente del mezzo è rimasto illeso. Nelle foto si vede l'uomo mentre viene interrogato dalla polizia. Il faro anteriore sinistro del veicolo risulta danneggiato. Polizia e vigili del fuoco sono sul posto e hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente, dove si stanno occupando dei bambini.