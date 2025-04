Tenta di dirottare l’aereo: ucciso a colpi di pistola. Terrore nei cieli del Belize

Roma, 18 aprile 2025 – Terrore a bordo di un aereo passeggeri in Belize, dove un uomo ha preso il controllo del volo minacciando i presenti e l’equipaggio con un coltello. Secondo quanto riporta The Guardian, che cita il commissario di polizia del Belize, Akinyela Sawa Taylor, cittadino statunitense, ha seminato il panico: dopo aver accoltellato un passeggero, ha ordinato al pilota di portarlo fuori dal Paese.

Lo ha fermato un colpo di pistola sparato da un altro passeggero. Con il carburante quasi esaurito a quel punto l’aereo, un Cessna Caravan V3HIG della compagnia Tropic Air, con 15 passeggeri in tutto, è riuscito ad atterrare all’aeroporto internazionale Philip Goldson dopo quasi due ore di volo (la durata prevista era un quarto d’ora). Il sito di tracciamento Flightradar24 evidenzia (in foto) come il velivolo abbia girato sopra Belize City prima di atterrare.

Una volta a terra, Taylor è stato dichiarato morto; il passeggero accoltellato è in condizioni critiche. La polizia ha aperto un'indagine sui motivi del dirottamento, intanto emerge che in passato al dirottatore era stato impedito l’ingresso in Belize e non è chiaro come questa volta sia riuscito a entrarci.

L'aereo era decollato da Corozal ed era diretto a San Pedro quando è avvenuto il dirottamento. “Dopo essere stata contattata dai passeggeri a bordo, la polizia è stata dislocata in diversi aeroporti – scrive The Guardian – incerta su dove sarebbe atterrato l'aereo”. Per seguire il Cessna si è alzato in volo un elicottero.

Altri dettagli della vicenda non sono noti, così come non sono note le motivazioni che hanno spinto Taylor a dirottare il volo. La polizia ha affermato che le procedure di sicurezza negli aeroporti “saranno riviste”. Un portavoce ha dichiarato ai giornalisti che l'ambasciata Usa sta collaborando con il Belize per indagare sull'incidente. I turisti che arrivano qui “devono essere sicuri”.