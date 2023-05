Belgrado, studente di 14 anni spara nei corridoi della scuola: 9 morti

Belgrado, 3 maggio 2023 - Uno studente 14enne ha aperto il fuoco a scuola uccidendo nove persone, di cui otto adolescenti. Una strage come quelle viste negli Stati Uniti più volte, ma avvenuta in un istituto scolastico della capitale serba. Il giovane killer, le iniziali del suo nome sono K.K., è un allievo di seconda media della scuola dove ha sparato, ed è stato arrestato dopo il massacro nel cortile dell’istituto dalla polizia.

Serbia, strage a scuola. Le madri fuori dall'istituto. Nel riquadro l'arresto del 14enne killer

I fatti

Lo studente di 14 anni, K.K., è andato a scuola, al ‘Vladislav Ribnikar', nel quartiere centrale di Vlacar della capitale serba, con l’arma del padre. Lì, erano circa le 8.40, ha sparato p rim a contro alla guardia di sicurezza, poi sui compagni di classe e i docenti che incontrava nei corridoi. Almeno 7 i feriti, di cui una insegnante e 6 studenti, alcuni in fin di vita.

La polizia non ha ancora stabilito il movente che avrebbe spinto il ragazzo a far fuoco contro i compagni, e anche le autorità scolastiche non si spiegano come un ragazzo definito uno studente esemplare, figlio di operatori sanitari, abbia perso la ragione.

La guardia eroe

Il presidente del distretto di Vracar ha detto ai giornalisti che il bilancio in vite umane sarebbe stato peggiore se non fosse intervenuta la guardia di sicurezza eroe, che si è parata davanti all'assassino, frenando la sua azione omicida e permettendo così che i ragazzi di mettersi in salvo. L’uomo è stato ucciso, e il killer ha sfogato la sua furia omicida contro chi non era riuscito a fuggire in tempo. Quando le forze speciali sono intervenute hanno bloccato il giovane nel cortile della scuola. Fuori le madri disperate attendevano di sapere chi erano le vittime.

Il killer era “bullizzato”

Secondo le testimonianze di molti ragazzi che frequentano l’istituto, il giovane killer era uno studente gentile, appassionato negli studi, ma anche per questo vittima di maltrattamenti e pesanti scherzi da parte di alcuni compagni di scuola.

Tre giorni di lutto nazionale

Lo choc per la strage a scuola ha sconvolto il Paese. Il governo serbo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale, dal 5 al 7 maggio, in memoria delle nove vittime. Lo ha reso noto il ministro dell'istruzione Branko Ruzic nel corso di una conferenza stampa. Il massacro è avvenuto alla ripresa delle lezioni e delle altre attività lavorative dopo una pausa festiva per il lungo ponte del Primo Maggio, e del 2, che nei Paesi ex socialisti è ancora giornata festiva.