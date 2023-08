Belgorod, abbattuta la stele degli Alpini ricordo della battaglia raccontata da “Il sergente della neve”

Mosca (Russia), 18 agosto 2023 – Una stele dedicata agli alpini italiani caduti in Russia è stata abbattuta e fatta sparire da sconosciuti nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, tra le più colpite negli ultimi mesi dagli attacchi dei droni ucraini e teatro di tentativi di infiltrazione dal confine. Lo riferisce l'aggregatore di notizie russo Mash, tra i più seguiti, con due milioni di iscritti.

In questa regione nel gennaio del 1943 avvenne una battaglia sanguinosa tra l'Armata Rossa e le truppe italiane in ritirata dal fronte del Don, che qui riuscirono a spezzare l'accerchiamento aprendosi la via verso le linee interne. La battaglia è ricordata anche da Mario Rigoni Stern ne 'Il sergente della neve’.

La stele dedicata agli alpini, ricorda Mash, è stata eretta all'inizio degli anni '90 su iniziativa italiana tra la fattoria Pokladov e il villaggio di Garbuzovo, ma è sempre stata vista con ostilità dai residenti locali e alcune "organizzazioni patriottiche” ne avevano chiesto l'abbattimento, senza ottenere risposta. Ora, riferisce ancora Mash, alcune persone sono arrivate sul posto con un escavatore, hanno avvolto una corda intorno alla stele e l'hanno divelta, portandola poi in un luogo sconosciuto.