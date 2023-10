Belgio, 23enne palestinese minaccia di farsi saltare in aria: arrestato

Bruxelles, 25 ottobre 2023 - In Belgio risale l'allarme terrorismo: le autorità hanno arrestato un palestinese di 23 anni dopo che questi aveva espresso la volontà di "morire martire facendosi esplodere" in un ufficio per l’immigrazione (I media in un primo momento avevano indicato la Fedasi, l'Agenzia federale per l'accoglienza dei richiedenti asilo, che però ha smentito che fosse accaduto in un suo ufficio).

La procura federale ha confermato che il 26 settembre il giovane aveva presentato domanda di asilo in Belgio, poi ieri si era recato in un ufficio per richiedenti asilo dove avrebbe dichiarato la sua intenzione di morire come martire perché "tutta la sua famiglia era morta a Gaza".

Dichiarazioni che hanno fatto subito scattare una denuncia a livello nazionale per il giovane, che si era poi allontanato. Quindi le autorità hanno lanciato una corsa contro il tempo per rintracciare il possibile kamikaze, e la polizia poche ore dopo lo ha rintracciato e arrestato in un hotel di Anderlecht .

Sempre oggi è stato arrestata una persona legata all'attacco terroristico del 16 ottobre scorso in cui sono stati uccisi due cittadini a Bruxelles. La procura federale ha reso noto che "l'interessato sarà interrogato dagli investigatori nel corso della giornata riguardo al suo possibile coinvolgimento con l'arma utilizzata da Abdesalem Lassoued". Poi il giudice deciderà sulla sua eventuale incriminazione.

