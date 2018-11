Roma, 7 novembre 2018 - Sarà la prova del Dna – notoriamente regina – a stabilire se Albert Félix Humbert Théodore Christian Eugène Marie, sesto re dei belgi dal 9 agosto 1993 al 21 luglio 2013 come Alberto II, è o non è il padre di Delphine Boël. L’84enne ex monarca, che ha abdicato a favore del primogenito Filippo, dovrà effettuare entro tre mesi un test genetico, in un ospedale universitario, per confermare o meno di essere il padre biologico dell’artista cinquantenne figlia della baronessa Sybille de Selys Longchamps, vecchia fiamma di gioventù dell’allora principe di Liegi, poi rimasta per vent’anni nel cuore del futuro sovrano. All’epoca l’impenitente seduttore era stremato dalla tempestosa unione con Paola Ruffo di Calabria. Sì, proprio lei, l’italienne che aveva trascinato la real casa su tutti i rotocalchi. Persino espulsa da San Pietro per minigonna non regolamentare. Un matrimonio complesso, ricompostosi in età matura. Prima, scintille. Insofferente Alberto. Altrettanto irrequieta Paola, refrattaria al rigido cerimoniale di Palazzo, più a suo agio nelle feste in Sardegna.



Con una decisione che fa scalpore – e crea un temuto precedente per tutte le allegre famiglie coronate da Madrid a Montecarlo, da Amsterdam a Londra, da Copenhagen a Stoccolma – la corte di Bruxelles ha dato ragione all’aspirante erede dei Sassonia-Coburgo-Gotha. La quale, assieme alla mamma baronessa, si sottoporrà a sua volta al test. E se i profili cromosomici daranno le risposte attese, Filippo (attuale sovrano) Astrid e Lorenzo troveranno ufficialmente una scomoda sorellastra.



Un indizio già c’è. Delphine non è figlia di Jacques Boël, facoltoso industriale di dinastia nobiliare, marito della baronessa Longchamps dal 1962 al 1978. Decisivo il test del Dna (in base al quale Delphine fu diseredata).

Ma solo nel 1986 la mamma baronessa – collezionista di stemmi e casati – ha rivelato ciò che la figlia sospettava: quell’Alberto che da piccola lei chiamava «Papillon» (dice niente l’assonanza?) e che ogni fine settimana raggiungeva Londra (dove la baronessa aveva fissato il suo lussuoso esilio anti-gossip) a quanto pare è suo papà. Un uomo talmente passionale da ipotizzare persino il divorzio da Paola di Calabria, con inevitabili saluti alla successione. Responsabilità eccessiva che la vigile baronessa rifiutò. Anche perché aveva già scommesso sull’aristocratico inglese Michael-Anthony Rathmore Cayzer poi sposato in seconde nozze. Intanto, addio caro principe di Liegi.

Quel genitore in incognito, così affettuoso quando Delphine era bambina, diventa inaccessibile una volta monarca. Ogni contatto è sdegnosamente rifiutato. Una distanza incolmabile che ora potrebbe azzerarsi per via giudiziaria. «Puoi essere un re o un signor nessuno, ma se metti al mondo un figlio ne sei responsabile e non puoi abbandonarlo», è il mantra della ricorrente.



Probabilmente neppure l’antica abilità in ‘confessionale’ stavolta aiuterà Alberto. Capace di salvare il Paese dalla disgregazione affrontando gli umori profondi di valloni e fiamminghi in incontri riservati – irriferibili e fruttuosi – coi potenti delle due sponde, l’ex monarca appare in un cul-de-sac. Solo un mirato ricorso in Cassazione potrebbe forse cambiare la partita.

A corte l’imbarazzo è grande. Dei tre figli di Alberto, solo il terzogenito Lorenzo ha proclamato di approvare la battaglia di Delphine. Offrendosi addirittura volontario per l’esame genetico. Offerta che non sarà raccolta. Come adombrò nel 1999 Mario Danneels nel suo best seller sui reali del Belgio, Lorenzo assomiglia parecchio a un capitano d’industria molto amico di Paola di Calabria. In questi casi, un prelievo basta e avanza. Soprattutto di sangue blu.

© Riproduzione riservata