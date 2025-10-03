Belgio: avvistati 15 droni sopra la base militare di Elseborn

Bruxelles, 3 ottobre 2025 – Ancora un sorvolo sospetto di droni sopra strutture sensibili europee. Questa volta 15 velivoli senza pilota sono stati avvistati sopra la base militare di Elsenborn, nella parte est del Belgio al confine con la Germania. A darne notizia è l'emittente fiamminga Vrt. La Difesa belga sta indagando sull'episodio, ha confermato l'ufficio del ministro Theo Francken.

La segnalazione è avvenuta verso l'1:45 di notte, la polizia locale della città tedesca di Dueren ha osservato i droni che entravano nello spazio aereo provenienti dalla base militare di Elsenborn, un campo di addestramento dell'esercito con una zona di sicurezza che copre un'area totale di 28 chilometri quadrati. I droni sono stati rilevati anche da un dispositivo nella base.

Il vertice di Copenaghen

Questo tipo di incursioni da parte di velivoli comandati a distanza sono stati al centro del vertice che si è tenuto a Copenaghen tra i leader europei nei giorni scorsi. L’obiettivo dell’Unione è infatti quello di costruire un 'Drone Wall', termine coniato dalla Commissione che indica una serie di capacità e infrastrutture in grado di "rilevare, intercettare e naturalmente di neutralizzare" – come ha detto Ursula von der Leyen – i droni che dovessero avventurarsi ancora sui cieli europei. La capitale danese non è stata scelta a caso visto che, da settimane, registra con frequenza questo tipo di ‘visite’, a cui si aggiungono gli episodi rilevati in Polonia, Svezia e persino Germania, in quello Schleswig-Holstein dove si trova Lubin, l'ex terminale di arrivo del gasdotto transbaltico Nord Stream, fatto saltare nel Baltico nel settembre 2022.

La nave fantasma fermata in Francia

Martedì scorso, la Marina francese ha bloccato una petroliera della cosiddetta ‘flotta fantasma’ russa di stanza al largo delle coste della Francia. dopo che i dati hanno mostrato che si trovava al largo delle coste danesi il mese scorso durante i misteriosi voli di droni. La Boracay, battente bandiera del Benin, è inserita nella lista nera dell'Unione Europea perché come altre vecchie petroliere russe viola le sanzioni imposte a Mosca: è salpata dal terminal petrolifero russo di Primorsk, vicino a San Pietroburgo, con a bordo 750.000 barili di greggio diretta verso Vadinar, in India. Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha duramente criticato l'azione, definendola "un atto di pirateria".