Belgio, bimbo di 15 mesi trovato morto in auto: il padre lo aveva dimenticato nel parcheggio del suo posto lavoro

Bruxelles, 18 luglio 2025 – Un bimbo di 15 mesi è stato ritrovato senza vita dopo essere rimasto per ore all'interno di un'automobile in una calda giornata estiva. Il padre lo avrebbe dimenticato sul sedile posteriore della vettura, parcheggiata sul posto di lavoro per l'intera giornata. È la tragedia accaduta ieri a Namur, in Belgio. La procura della città vallona ha aperto un'indagine per omicidio

colposo per fare luce sulle circostanze.

Secondo le prime ricostruzioni, rilanciate dalla stampa belga, il padre si sarebbe dimenticato di accompagnare il piccolo all'asilo nido prima di recarsi al lavoro, lasciandolo inconsapevolmente nell'auto parcheggiata sul posto di lavoro per l'intera giornata, durante la quale le temperature hanno toccato i 25 gradi.

L'esame medico-legale ha attribuito il decesso a un colpo di calore (ipertermia) ed escluso l'intervento di terzi. Interpellata sul caso, la procura ha preferito non commentare nel merito, limitandosi a sottolineare che, "secondo i primi elementi raccolti, il bambino sarebbe rimasto nel veicolo a causa di una tragica svista".

Cosa sono i seggiolini anti-abbandono

Dopo i tanti casi tragici avvenuti negli ultimi anni, gli esperti parlano di una vera e propria ‘sindrome del bambino dimenticato’ (Forgotten Baby Syndrome): un’amnesia dissociativa temporanea dei genitori spesso dovuta a stress, stanchezza e mancanza di sonno.

È per questo motivo che in Italia nel 2019 è entrata in vigore la legge ‘salva bebè’. È obbligatorio installare i cosiddetti seggiolini anti-abbandono per i bambini sotto i 4 anni, dispositivi dotati di allarme che entra in funzione nel caso il bimbo non venga alzato dalla seduta prima di chiudere la macchina.

Ne esistono di due varianti in commercio. I più diffusi sono i seggiolini universali che si possono usare su qualsiasi seggiolino: hanno un sensore di peso da mettere sotto il bambino, che si collega all'accendisigari dell’auto tramite bluetooth o con un cavo. Quando la macchina si ferma, il dispositivo suona se il bambino non viene alzato dal seggiolino.