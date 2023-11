Belgio, allarme bomba in 27 scuole. Istituti chiusi, indaga la polizia

Bruxelles, 27 novembre 2023 - Allarme bomba per una trentina di scuole in Belgio. Gli istituti sono stati evacuati e chiusi, riferiscono le autorità belghe. Stop alle lezioni anche a Bruxelles e nella regione di Brabant. Nella lista degli istituti, 27 secondo RTBF, temporaneamente chiusi non figurano scuole ebraiche. L’allerta era scattato già ieri sera, le autorità hanno deciso di non far iniziare le lezioni stamane.

La lista delle scuole chiuse da RTBF:

L'Athénée royal d'Auderghem L'école fondamentale annexée à l'Athénée royal d'Auderghem L'Athénée royal Gatti de Gamond (section secondaire) L'internat annexé à l'Athénée royal Gatti de Gamond L'Athénée royal du Sippelberg (Molenbeek) Les écoles fondamentale et primaire annexées à l'Athénée royal du Sippelberg L'Athénée Victor Horta (Saint Gilles) L'École fondamentale annexée à l'Athénée royal Victor Horta (Saint Gilles) L'internat annexé à l'Athénée royal Uccle 1 La Petite École dans la Prairie (Uccle) L'Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert L'école fondamentale annexée à l'Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert L'école fondamentale annexée à l'Athénée royal d'Evere L'école fondamentale annexée à l'Athénée royal Leonardo Da Vinci (sites des Goujons et De Swaef) Les écoles fondamentale et primaire annexées à l'Athénée royal Rive gauche (Laeken) L'école spécialisée “ Les Astronautes " à Ixelles L'Athénée royal Riva Bella de Braine-l'Alleud (section secondaire) L'internat annexé à l'Athénée royal Riva Bella de Braine-l'Alleud L'Athénée royal de Waterloo L'école fondamentale annexée l'Athénée royal de Waterloo L'internat annexé à l'Athénée royal de Waterloo L'Athénée royal de Jodoigne (section secondaire) L'Athénée royal de Paul Delvaux d'Ottignies L'école fondamentale annexée à l'Athénée royal Paul Delvaux d'Ottignies L'Athénée royal Rixensart Wavre (implantations de Wavre et de Rixensart) Les écoles fondamentales annexées à l'Athénée royal de Rixensart Wavre (implantations de Wavre et de Rixensart) L'internat annexé à l'Athénée royal Rixensart Wavre (Lasne)

Notizia in aggiornamento