Beirut (Libano), 4 agosto 2020 - Il web pullula dei video dell'esplosione che ha devastato Beirut e che a molti ha fatto ricordare una bomba atomica. "Come Hiroshima", racconta sotto choc il governatore di Beirut, Marwan Aboud. In molti erano alla finestra o al balcone per riprendere il pennacchio di fumo che si alzava da un magazzino del porto, un fumo rosso, strano. Sembrana un incendio qualsiasi, e invece... Da quel fumo è esploso il mondo davanti agli occhi dei testimoni - nei video si sentono distintamente le loro grida di dolore e sorpresa - e quelle immagini si sono impresse sulla retina di tutti. Ecco una serie di video che girano sui social.

