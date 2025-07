"Basta stragi di innocenti"

Un attacco definito "ingiustificabile" ad un luogo divenuto simbolo della presenza cristiana nei teatri di guerra e un impegno fermo a stroncare "l’inutile strage di innocenti". La preoccupazione crescente di papa Leone XIV per la tragedia in atto a Gaza, dove ieri hanno perso la vita 25 persone in una serie di nuovi raid israeliani su Khan Yunis, corre lungo una doppia linea telefonica. All’indomani del colpo esploso da un carro armato di Tel Aviv direttamente sulla chiesa della Sacra famiglia, l’unica cattolica presente nella Striscia – nell’occasione hanno perso la vita il sacrestano e altri due fedeli, 11 i feriti–, Prevost si è sentito al telefono con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e ha chiamato il patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa.

Proprio quest’ultimo in queste ore si trova in visita nella Striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione stremata dal conflitto. Accompagnato dal patriarca ortodosso di Gerusalemme, Teofilo III, il cardinale ha fatto visita alla parrocchia della Sacra famiglia, dove continuano a trovare assistenza e un tetto decine di rifiugiati e feriti. In un contesto in cui Tel Aviv centellina l’accesso degli aiuti umanitari, Pizzaballa e i vertici ortodossi sono riusciti a consegnare 500 tonnellate di prodotti, fra generi alimentari, kit di pronto soccorso e attrezzature mediche. "È una tragedia diventata intollerabile dal punto di vista umano, non da ieri e non perché ad essere toccata questa volta è la nostra comunità", ha dichiarato a Repubblica Pizzaballa, alquanto prudente sulla versione israeliana dell’errore militare dietro ’attacco alla parrocchia. Tesi accolta invece dal governo italiano.

Al patriarca di Gerusalemme Leone XIV ha voluto far sentire tutta la sua vicinanza prima d’informarsi sulle condizioni dei feriti, compreso il parroco della Sacra famiglia, padre Gabriel Romanelli. Al telefono Prevost, parafrasando Benedetto XV ai tempi della I Guerra mondiale, ha assicurato la sua volontà di fare "tutto il possibile, perché si fermi l’inutile strage di innocenti".

A partire evidentemente dal rispondere ad una telefonata di scuse di Netanyahu. I due non si erano ancora mai sentiti. Nel colloquio di ieri il Pontefice ha ribadito "l’appello ad un rinnovato impegno per i negoziati, un cessate il fuoco e la fine della guerra", comunica la Santa Sede. Leone XIV ha sottolineato anche "l’urgente necessità di proteggere i luoghi di culto e tutte le persone presenti in Israele e nei territori palestinesi". Non ha tuttavia rinnovato l’invito, espresso a maggio, al Giubileo delle Chiese orientali, ad aprire un tavolo negoziale in Santa Sede sulla tragedia di Gaza.

Un silenzio tattico, data la sussistenza di un negoziato in corso a Doha fra Hamas e Tel Aviv. Nella tarda serata di ieri, però, il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ospite di TG2 Post, ha assicurato che la disponibilità per eventuali trattative in Vaticano "resta". Quanto al cannoneggiamento della chiesa di Gaza, Parolin non ha usato mezzi termini: "Israele ci dica cos’è successo, se è stato un incidente o c’è stata davvero volontà di colpire una chiesa cristiana". Per ora il premier israeliano al Papa ha ribadito la versione dell’errore e confidato che si sarebbe "vicini ad un accordo" sulla tregua con Hamas. Lo avrebbe poi invitato in Israele. Channel 12 rivela che i mediatori in Qatar hanno presentato una nuova proposta di tregua alle parti e Tel Aviv ora attende la risposta di Hamas. Ma la prudenza è d’obbligo. Il timore è che sia il solito film girato troppe volte. E mai con un lieto fine.