Allarme per la barriera corallina in Australia: “Onda di calore subacquea, sbiancamenti estesi e uniformi”

Roma, 29 febbraio 2024 – Nuovo allarme per la Grande Barriera Corallina d’Australia. Gli ambientalisti temono un “nuovo sbiancamento di massa”, sarebbe il settimo dopo quelli verificatisi tra il 1998 e il 2022. I rilievi effettuati dagli elicotteri mostrano sbiancamenti “estesi e piuttosto uniformi” in tutte le sezioni meridionali del reef, per un tratto complessivo di oltre 1.100 chilometri sui 2.300 totali. L’autorità australiana ha deciso di avviare una ricognizione aerea capillare dell’ecosistema, minacciato da anni dal riscaldamento globale e dall’inquinamento delle acque.

Cos’è lo sbiancamento della barriera

Lo sbiancamento della barriere è un fenomeno drammatico per l’ambiente: i coralli perdono colore quando – sotto stress – espellono zooxantelle, ovvero le alghe di cui sono composti. Senza zooxantelle alcuni riescono a nutrirsi ugualmente, ma molti muoiono. L’agente di stress principe dei coralli è il riscaldamento dell’acqua, soprattutto se insolito e prolungato nell’arco di diverse settimane. Il fenomeno è reversibile se la diffusione dello sbiancamento è limitata e la temperatura dell’acqua cala. Il fatto che dall’elicottero siano state notate regioni interessate per 1.100 chilometri aumenta le preoccupazioni. Il rischio – secondo gli scienziati – è quello che comunque i coralli si indeboliscano, diventando più suscettibili alle malattie e perdendo la capacità di riprodursi. Dopo gli ultimi fenomeni di sbiancamento di massa sono serviti anche dieci anni per ripopolare alcune zoni di coralli.

“Abbiamo potuto osservare coralli sbiancati anche in profondità”, riferisce lo scienziato dell'Istituto australiano di scienze marine Neal Cantin, che ha partecipato ai rilevamenti da elicotteri. “Le ricognizioni aeree sono uno strumento ideale per valutare l'estensione spaziale dello sbiancamento, ma è necessario andare sott'acqua per comprendere la severità dello sbiancamento e fino a quale profondità si estende”.

Ancora più allarmistiche le dichiarazioni del portavoce per gli oceani di WWF Australia, Richard Leck, che vede la grande barriera corallina “sull'orlo” di un potenziale settimo evento di sbiancamento di massa. “Lo stress termico causato da questa ondata di calore subacquea, che continua ad accumularsi attraverso la regione meridionale dell'oceano, è motivo di preoccupazione e fa temere è un altro evento di sbiancamento esteso”, ha spiegato.