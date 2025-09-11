Barricate in strada e bistrot a fuoco: "Macron vattene, blocchiamo tutto"

È stata la giornata dell’individualismo assoluto, dell’anarchia improvvisata, dell’esasperazione che non ha leader né strutture e non riesce dunque a colpire in profondità. I giovani che sono scesi in strada ieri a Parigi e nelle principali città francesi hanno provocato grandi disagi ma non sono riusciti a creare la paralisi. Il ’mercoledi’ nero annunciato dai social è stato agitatissimo, con incidenti, scontri e gesti vandalici in tutto il paese: ma siamo ben lontani dal clima di sette anni fa, quando i gilet gialli misero la Francia a ferro e fuoco.

I manifestanti hanno alzato barricate, dato alle fiamme cassonetti, lanciato rifiuti contro la polizia, bruciato un ristorante coreano nel centro di Parigi, bloccato parzialmente scuole e università (ma non quella di Nanterre, storico focolaio di proteste studentesche). Il Louvre ha dovuto chiudere diverse sale, il Museo d’Orsay ha calato la saracinesca per tutto il giorno, in alcune stazioni ferroviarie come la Gare du Nord si sono vissuti momenti di fortissima tensione. 473 i fermi, gli arresti, i due terzi dei quali solo a Parigi. Per fortuna i casseurs e i black bloc, centinaia di giovani mascherati che aspettavano il momento buono per entrare in azione, sfondare le vetrine dei negozi e scappare con improvvisate refurtive, hanno rinviato gli ’espropri proletari’ a tempi migliori. Fra loro, ha rivelato il prefetto di Parigi Laurent Nunez, parecchi venivano dall’Italia e da altri paesi. Resta il fatto che il massiccio schieramento delle forze dell’ordine predisposto dal ministro degli Interni Retailleau, 80 mila gendarmi e poliziotti, ha ottenuto l’effetto voluto.

Chi sono queste migliaia di giovani (250mila secondo i sindacati) che hanno ubbidito al tam tam di Telegram e di Tic Toc raccogliendo il messaggio distruttivo di Mélenchon e dell’ultra gauche che vuole le dimissioni di Macron? Non è ancora ben chiaro: formano una compagine composita, in parte fortemente politicizzata, che in sostanza vuole gridare la propria rabbia scopiazzando i gilet gialli, ma senza avere una strategia definita. I messaggi e gli slogan che abbiamo ascoltato in diversi posti di blocco sono eloquenti: ognuno ha il suo problema e pretende che Macron vada personalmente da lui per risolverlo. C’è chi protesta perché vuole che i figli studino a casa senza frequentare la scuola pubblica. Chi si lamenta per le tasse troppo alte, chi perchè nelle campagne non ci sono più medici, chi perchè le coperture della rete internet sono insufficienti. Chi manifesta contro il razzismo, chi contro il carovita, chi contro le multe, chi per Gaza e i palestinesi. Macron catalizza tutti i risentimenti: è il nemico, bisogna ’decapitarlo’. In uno dei posti di blocco c’era perfino un tavolo con una scatola di cartone destinata a raccogliere "suggerimenti per alimentare la protesta popolare".

Da ieri pomeriggio intanto il nuovo primo ministro Sébastien Lecornu ha preso possesso del suo ufficio a Matignon iniziando le consultazioni per dar vita a un governo capace di resistere alla censura dei partiti estremisti. Lecornu ha promesso una "rottura profonda" col passato. Nei prossimi giorni esporrà la sua visione politica che sarà – ha affermato – diversa "non solo nel metodo, ma anche nella sostanza". Ce la farà? Mélenchon, leader della France Insoumise, non vuole neanche sapere di che si tratta e ha già annunciato una mozione di sfiducia.