Washington, 18 novembre 2018 - Sanno fare gioco di squadra, i coniugi Obama. E anche ora che non abitano più alla Casa Bianca, riescono a catalizzare l'attenzione mostrandosi come coppia affiatata e innamoratissima. Se prima era Michelle ad aiutare Barack - e negli otto anni di presidenza la popolarità della first lady è sempre cresciuta - ora è l'ex presidente a venire in aiuto della moglie, che sta girando l'America per presentare il suo libro-confessione "Becoming".

E così ecco Obama fare un'apparizione a sorpresa durante la presentazione a Washington: è salito sul palco tutto sorridente brandendo un bouquet di fiori rosa acceso, e si è paragonato al rapper Jay-Z. Quando l'ex titolare della Casa Bianca è apparso sul palco dal pubblico qualcuno ha urlato "Ci manchi!" ed è partito un lunghissimo applauso.

"È come ... sai quando Jay-Z esce durante il concerto di Beyoncè?...Come Crazy in love?", ha detto Obama, riferendosi a quando il rapper appare ai concerti della moglie quando canta la sua famosa canzone. "È la stessa cosa, è solo un piccolo assaggio per migliorare il concerto", ha aggiunto.

BOOM DI VENDITE - In un solo giorno - martedì scorso - il libro-confessione di Michelle Obama ha venduto oltre 725.000 copie. "Becoming" piace moltissimo, come conferma la casa editrice, Penguin Random House,in una nota. Il volume di Michelle, che contempla anche accuse al presidente Donald Trump per gli attacchi al marito Barack Obama, per le volgarità sulle donne e lo stalking nei confronti dell'ex rivale democratica per la Casa Bianca, Hillary Clinton, ha quasi raggiunto il record di Bob Woodward con "Fear" sulla Casa Bianca del miliardario che ha venduto 750.000 copie nel giorno di uscita lo scorso settembre. Trump è forse il presidente più controverso della storia Usa, il più snobbato dal mondo dell'arte e della cultura ma è sicuramente un toccasana per l'editoria. Tutti i libri a lui dedicati o nei quali si parla di lui vanno a ruba.

x