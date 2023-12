Ripresi a rubare l’opera di Banksy. Era appena apparsa in un incrocio a Londra

Londra, 22 dicembre 2023 – Due uomini sono stati filmati a rubare l’ultima opera dello street artist Banksy appena installata all’incrocio tra Southampton Way e Commercial Way a Peckham a Londra. E’ avvenuto tutto meno di un’ora dopo che era stata confermata l’autenticità dell’opera sull’account Instagram del celebre artista: un segnale stradale di Stop, coperto da tre aerei simili a droni militari.

Londra, l'ultima opera rubata di Banksy (Instagram)

Nel video condiviso sui social media, gli spettatori guardano due uomini strappare il cartello all'incrocio tra Southampton Way e Commercial Way a Peckham intorno alle 12:30 (ora locale). Nel video si sentono testimoni dire "oh mio Dio", mentre uno dei due uomini prende il segnale stradale e scappa. A causa della notorietà dell'artista, vendere un Banksy rubato può essere difficile.

I precedenti

L'anno scorso, tre uomini sulla trentina sono stati incarcerati in Francia per il furto e la manipolazione di un dipinto di Banksy che rendeva omaggio alle vittime dell'attacco del 2015 alla sala concerti Bataclan di Parigi. Sei mesi dopo, in un altro episodio, otto persone sono state arrestate per il furto di un murales dipinto dall'inafferrabile street artist da un muro alla periferia di Kiev.

Nel 2019, un uomo che aveva preso una scultura di Banksy da un piedistallo nel centro di

Londra ha contattato la polizia dopo che gli era stata rubata ed è comparsa alla casa d'aste Sotheby's. Le note d'asta di The Drinker affermavano che l'opera era stata "misteriosamente recuperata", suggerendo che fosse stata presa da Banksy o dai suoi soci e, dopo aver consultato la polizia, Sotherby's si era detta convinta che il venditore avesse il diritto legale di mettere l'opera all'asta.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui