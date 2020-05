Londra, 6 maggio 2020 - I nuovi supereroi? Medici e infermieri. In tempi di Coronavirus l'abbiamo detto, e sentito dire, ormai innumerevoli volte, ma quando a ribadire il concetto è lo street artist inglese Banksy la cosa fa un effetto tutto nuovo.

E Banksy con la sua opera - un grazie molto particolare al personale sanitario dell'Nhs - ha colto nel segno: in un disegno grande un metro quadrato ha tratteggiato un bimbo che 'fa volare' un'infermiera-eroina, con tanto di mascherina, sopra la sua testa, mentre in un cestino restano ammucchiati i vecchi supereroi come Batman e Spiderman. Insomma, anche i giochi cambiano, come evidenzia il titolo 'Game Cganger'.

Il disegno fa bella mostra di sé appeso vicino al pronto soccorso dell'ospedale di Southampton, Inghilterra meridionale, in accordo coi vertici dell'istituto. L'artista ha lasciato una dedica a medici e infermieri dell'ospedale: "Grazie per tutto il lavoro che state facendo", e ha pubblicato una foto del disegno sul suo profilo Instagram, che ha molti fan in tutto il mondo.

Nel corso del 'lockdown' Banksy non ha mai smesso di creare, realizzando anche un graffito all'interno del suo bagno, come segno di solidarietà per i milioni di britannici costretti a vivere in isolamento.