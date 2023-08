Bancomat dà soldi illimitati, caos in Irlanda

"Il bancomat dà soldi illimitati, andate a prelevare". Deve essersi svolta così la serata di Ferragosto per i risparmiatori della Bank Of Ireland, di fatto l'istituto di credito più importante del Paese. Martedì sera, infatti, a causa di un "problema tecnico" alcuni utenti hanno dovuto fare i conti con un contrattempo.

Negativo per alcuni, che sono stati di fatto estromessi dai servizi bancari online, ma decisamente positivo per altri. Alcuni risparmiatori, infatti, hanno avuto la possibilità di trasferire o prelevare fondi, anche oltre il limite previsto per il loro conto corrente, senza modificare il saldo riportato. In sostanza, soldi illimitati tanto al bancomat quanto nelle operazioni online.

Bancomat irlandese

La notizia si è diffusa velocemente fra gli utenti di tutto il Paese, tanto che le operazioni sono aumentate. E hanno così destato l'attenzione della polizia e dei vertici della Bank of Ireland. E' stato necessario anche un aumento degli agenti delle forze dell'ordine per fornire sicurezza vicino ad alcuni bancomat.

I servizi sono stati ripristinati durante la notte. In ogni caso è stato chiarito dalla banca che ogni trasferimento e prelievo di denaro dopo l'inizio del guasto sarebbe stato monitorato e quindi annullato. Le proteste degli utenti sono state, tuttavia, vibranti visto che in molti hanno spiegato di essere alle prese con ulteriori disservizi il mattino seguente mentre altri si sono lamentati di avere paura di spendere nel caso in cui fossero entrati accidentalmente in scoperto o di avere difficoltà a raggiungere i servizi di supporto per discutere un piano di rimborso.