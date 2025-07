Bambino si salva miracolosamente da naufragio in Vietnam: "In una sacca d'aria fino ai soccorsi”

Roma, 20 luglio 2025 - Un miracolo nella tragedia, quello che ha avuto luogo nella baia di Ha Long, uno dei luoghi più turistici e mozzafiato del Vietnam. Un bambino è riuscito a salvarsi durante il naufragio dell'imbarcazione turistica nella quale stava viaggiando con la famiglia.

"Ha piovuto per circa 15 minuti, poi tutto ha cominciato a scuotersi violentemente: tavoli e sedie sono stati sballottati e pochi secondi dopo l'imbarcazione si è capovolta", racconta un altro sopravvissuto, ripreso dalla Cnn. Il bambino, 10 anni, è riuscito a trovare rifugio in una sacca d'aria all'interno della Wonder Sea, ormai sottacqua, restando lì in attesa dei soccorsi. "È successo tutto così in fretta - le sue parole - Ho provato a uscire, poi i soldati mi hanno salvato". Il piccolo è stato ritrovato in buone condizioni, praticamente illeso, sebbene sotto choc per la terribile esperienza appena vissuta. Secondo il portale VietnamNet, dopo averlo riportato a una temperatura corporea adeguata, i soccorsi lo hanno trasferito in un ospedale poco lontano. Purtroppo, non tutti hanno avuto la sua stessa fortuna: i morti nel naufragio sono stati almeno 37, e le operazioni di ricerca e soccorso procedono a rilento per via del maltempo. A bordo c'erano 53 passeggeri, tra cui oltre 20 bambini: solo in 10 sono stati salvati.

"Provavo a respirare, ma mi entrava acqua dal naso - ricostruisce il sopravvissuto Dang Anh Tuan, in vacanza con alcuni amici dell'università - Ho fatto un respiro profondo, mi sono liberato del giubbotto di salvataggio e mi sono immerso. Ho visto un raggio di luce e l'ho seguita per nuotare fuori dalla barca, per poi arrampicarmici sopra per chiedere aiuto". Solo tre della sua comitiva di undici studenti sono stati tratti in salvo.

Il disastro ha avuto luogo verso le 13.30 locali di sabato, le 8.30 in Italia. Secondo VN Express, la Wonder Sea trasportava perlopiù famiglie in vacanza, provenienti in buona parte della capitale Hanoi. Il punto esatto dell'incidente si trova poco distante dalla grotta di Dau Go, una delle più grandi della baia patrimonio Unesco.