Tre bambini trovati morti in Alta Savoia, si cerca la madre

Parigi, 12 novembre 2024 – Tre fratelli di 2, 11 e 13 anni, sono stati trovati morti oggi in una casa di Taninges, paesino di 3.500 anime nell’Alta Savoia francese. Lo confermano fonti della gendarmeria. I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 13, ma i tre bambini erano già senza vita. I corpi presenterebbero segni di coltellate. Secondo le informazioni del sito Dauphiné Liberé, a fare la terribile scoperta è stato il padre dei minori. Le forze dell’ordine starebbero cercando la madre, che – stando a Le Parisien – soffrirebbe di depressione.

Gli inquirenti propendono proprio per la pista del delitto familiare. Una sessantina di agenti sono mobilitati per rintracciare la donna. In volo l’elicottero della Sezione aerea di Chamonix in appoggio ai militari della compagnia di Bonneville che battono la zona. Le indagini coordinate dalla procura di Bonneville, sono affidate alla gendarmeria.

