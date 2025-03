Rapita 25 anni fa: il padre la ritrova viva in un altro Stato

Roma, 8 marzo 2025 - Una storia almeno in parte a lieto fine, che potrebbe riaccendere una speranza per i moltissimi bambini scomparsi anche nel nostro paese: Andrea Michelle Reyes, di cui si erano perse le tracce venticinque anni fa, è stata ritrovata in vita. A raccontare la vicenda sono i media americani.

La piccola era scomparsa all’età di 2 anni nell'ottobre del 1999 da New Haven (Connecticut), portata via da sua madre, Rosa Tenorio, che non ne aveva la custodia legale. Il tribunale aveva infatti stabilito che ad occuparsi di Andrea dovesse essere il papà, che non ha mai smesso di cercarla in tutti questi anni.

Nonostante i numerosi viaggi in Messico dell'uomo per cercare l'ex compagna e la bambina, nonché un mandato d'arresto dell'Fbi, la verità è emersa solo ora: Tenorio ha portato Andrea con sé in Messico, facendo perdere le tracce. Tutte le piste sono state considerate morte per anni, fin quando nel 2023 la detective Kealyn Nivakoff ha deciso di tornare a investigare sul caso.

E' stata proprio lei a scoprire che Andrea Reyes era viva e vegeta, e che risiedeva nella città messicana di Puebla. Un ago in un pagliaio: la metropoli conta più di un milione e mezzo di abitanti. Ciononostante, le autorità americane sono riuscite a ottenere un test del Dna che ha provato inequivocabilmente l'identità della giovane, che oggi ha 27 anni. E finalmente, il sogno del papà si è avverato: stando al Guardian, nonostante le difficoltà, i due hanno riallacciato i rapporti.

Ma dov'è Rosa Tenorio? Non è chiaro che rapporto abbia mantenuto con Andrea negli ultimi 25 anni, e se quindi fosse riconosciuta come 'mamma' dalla ragazza. Sebbene le autorità non abbiano divulgato notizie a riguardo, sembra che la donna sia ancora ricercata; si presume che si trovi ancora in Messico. In ogni caso, il suo mandato di cattura negli Stati Uniti è ancora valido.