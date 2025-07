A Bali è pace tra russi e ucraini: “Gestiscono il traffico di droga internazionale”. Ed è arrivato anche il cartello di Sinaloa

Jakarta, 17 luglio 2025 - A Bali ucraini e russi un accordo lo hanno trovato: gestiscono di amore accordo un centro di traffico di droga internazionale. Bande dei due Paesi ora in guerra, secondo i media indonesiani, gestirebbero sull'isola organizzazioni criminali molto potenti.

"Si tratta di un fenomeno davvero unico, in cui cittadini di Russia e Ucraina, due Paesi attualmente in guerra, sono diventati complici del crimine del traffico di droga a Bali", riporta l'agenzia di stampa Antara citando l'intervento a una conferenza pubblica nell'Università Udayana di Bali del capo della Bnn, il commissario di polizia generale Marthinus Hukom.

Gli uomini di Hukom hanno scoperto che la rete di narcotraffico utilizza tecnologie avanzate, in particolare la blockchain (La blockchain è una tecnologia di registro distribuito, immutabile e trasparente, che permette di registrare transazioni e informazioni in modo sicuro e decentralizzato. In pratica, è un database condiviso e resistente alle modifiche, dove i dati sono organizzati in blocchi collegati tra loro in una catena, ndr), con cui gestisce le attività senza essere presa di mira dalle forze dell'ordine.

Le autorità indonesiane si sono messe in contatto con il governo russo per reprimere queste organizzazioni criminali. I trafficanti usano in particolare Instagram per comunicare con gli acquirenti e condurre transazioni utilizzando un linguaggio in codice e un sistema di crittografia end-to-end.

Inoltre i trafficanti utilizzano criptovalute anziché mezzi di pagamento convenzionali per le transazioni con gli acquirenti, rendendo l'attività repressiva delle autorità molto difficile. Anche il Daily Star ha citato il capo dell'agenzia antidroga del Paese che ha puntato il dito contro diversi importanti cartelli transnazionali della droga operativi a Bali, tra cui il Triangolo d'oro del Sudest asiatico, che si estende nel nord del Myanmar e parti del Laos e della Thailandia, e la Mezzaluna d'oro, una rete che si estende attraverso Afghanistan, Pakistan e Iran.

Anche il famoso cartello messicano di Sinaloa, la più grande e potente organizzazione di narcotrafficanti dell'emisfero occidentale, è sbarcata a Bali, ha sottolineato il generale Hukom.

L'arrivo del cartello di Sinaloa a Bali sarebbe la conseguenza della dura repressione contro i cartelli della droga internazionali messa in atto negli Stati Uniti da Donald Trump. Il gruppo messicano così ha iniziato a cercare nuovi mercati finendo in Indonesia.

Nel Paese asiatico le pene per il traffico di droga sono elevate, e si può finire condannati alla pena capitale con la fucilazione, più volte applicata nel Paese del sudest asiatico, ma ciò non sembra scoraggiare i cartelli che hanno anche creato laboratori di droga nascosti e coltivazioni di cannabis indoor a Bali, mettendo base in ville prese in affitto, hanno spiegato le autorità alle agenzie di stampa.