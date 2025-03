Bali senza elettricità e wi-fi, vietato uscire di casa per 24 ore. Il Capodanno blinda anche i turisti

Roma, 28 marzo 2025 – Niente fuochi d’artificio né festeggiamenti in compagnia nel Capodanno di Bali. L’isola più importante per il turismo indonesiano si ferma completamente per un giorno: assolutamente vietato uscire e fare rumori. E non è finita qua. Quest’anno il governo provinciale balinese ha persino chiesto alle società di telecomunicazioni e trasmissioni di chiudere per il Nyepi Day, lasciando l’isola senza Wi-Fi.

Anche i turisti sono coinvolti

Bali è un’isola dell’Indonesia a maggioranza induista e vanta il primato come meta turistica più importante del Paese. Ma le tradizioni non vengono messe in pausa per nessuno, neppure per chi è in vacanza. Per 24 ore, a partire dalle 6 del mattino, la popolazione digiuna, medita, stacca l’elettricità e rimane a casa con le proprie famiglie. L’intera isola si ferma. Solo gli agenti di sicurezza, i pecalang, sono autorizzati a pattugliare le strade: e che nessuno osi uscire di casa. Non importa se sei straniero e se sei a Bali per un viaggio di piacere. I visitatori non possono lasciare i loro hotel e devono procacciarsi del cibo i giorni prima, essendo tutte le attività commerciali completamente chiuse.

Una parata con gli 'Ogoh-ogoh', demoni della mitologia indo-balinese. (Epa)

Questo non vuol dire che i turisti siano lasciati completamente a sé stessi e le strutture in cui sono ospitati cercano quasi sempre di lasciare aperte almeno piscine e palestre. “Rispettiamo la nostra cultura, ma rispettiamo anche i nostri ospiti”, ha detto Jero Mangku Tindh, direttore del resort Viceroy Bali, alla Cnn.

In cosa consiste il capodanno a Bali

Il Capodanno balinese si chiama Nyepi (‘luogo del silenzio’) e affonda le radici nella tradizione induista. Si festeggia il primo giorno di luna nuova del mese di marzo, quest’anno il 29. Dal punto di vista religioso, la festività è pensata per essere un giorno di introspezione.

Nello specifico, uno dei riti tradizionali prevede che si tenga in mano “una torcia, sputando spezie meswi in ogni angolo della casa” secondo quanto racconta Wayan Ari, direttore accademico della Scuola di ‘ di Bali. Dei veri e propri rituali di pulizia dell’anima: l’ultimo giorno dell’anno, tutti devono sbarazzarsi dell’energia negativa per poter iniziare positivamente il nuovo. Ma se è vero che l’isola si ferma completamente per un giorno, i preparativi che precedono il capodanno sono pieni di vita: i balinesi indossano gli abiti tradizionali e fanno lunghe processioni in direzione delle spiagge per purificarsi con l’acqua del mare. Poi, le parate degli ogoh ogoh, enormi pupazzi raffiguranti le effigi dei demoni della mitologia balinese, aprono una sera all’insegna della di musiche e danze. Dopodiché, questi vengono bruciati accanto alle acque dell’Oceano.