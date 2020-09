Roma, 8 settembre 2020 - Ha affrontato il suo assassino per salvare i bambini a cui stava facendo da baby sitter. Teresa Scavelli, 46enne originaria della Calabria, è stata uccisa a San Gallo, nel cantone tedesco della Svizzera. Le sue generalità sono state diffuse da poco, nonostante l'omicidio sia avvenuto qualche giorno fa.

Un giovane, pare con problemi psichiatrici, è entrato nell'abitazione dove lei lavorava come governante e baby sitter. Quindi l'aggressione, con la donna italiana che ha tentao di difendere la bambina a lei affidata. In casa, a quanto si apprende, c'erano altri due piccini. Teresa ha lottato, ma alla fine è dovuta soccombere. Il colpo fatale le è stato inferto con un corpo contundente, frose una padella, riportano i giornali locali. La violenta follia del suo assassino è stata interrotta dall'intervento della polizia elvetica. L'uomo è stato ucciso, colpito dagli spari degli agenti che hanno tentato di fermarlo mentre si accaniva sulla vittima. Ma per Teresa, purtroppo, non c'era già più nulla da fare. Tra i due, stando alle ricostruzioni che filtrano dai media svizzeri, non ci sarebbe stato alcun legame. L'irruzione in casa e la conseguente aggressione sarebbero state scelte casuali, operate sul momento.

La 46enne era arrivata dalla Calabria nel Veronese, dove vivono il marito, Salvatorie Elia, e tre figli maggiorenni, Simone, Giuseppe e Sarah. Quindi, quattro anni fa, la scelta di trasferirsi in Svizzera, per cogliere opportunità di lavoro più redditizie. I funerali di Teresa si sono celebrati ieri a Palù (Verona). "Andava bene anche sfregiata, piuttosto che in una bara", ha detto la madre della vittima, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. "Lei era fatta così, si era sempre presa cura dei più deboli - ha aggiunto -. Lo avrebbe fatto anche per degli estranei, ma quei bambini erano come figli per lei".