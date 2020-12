Rovaniemi (Finlandia), 2 dicembre 2020 - Babbo Natale vuol salvare un sogno. E lo fa in diretta streaming, via social. Per scaldarci il cuore, come sempre, come si può. Stavolta, nei giorni del virus globale, non ne hanno bisogno solo i bambini ma anche gli adulti di tutto il mondo. Nella sua casa di Rovaniemi, in Lapponia, al circolo polare artico, attorniato dai suoi elfi, il personaggio più amato – in origine c’era il vescovo cristiano San Nicola – sta scrutinando i messaggi che gli sono arrivati da ogni parte del globo. Quest’anno è anche più indaffarato di sempre. Perché ‘Visit Finland’, il sito turistico ufficiale del paese più felice...

Perché ‘Visit Finland’, il sito turistico ufficiale del paese più felice dell’universo – così nelle statistiche degli ultimi tre anni – lo ha ingaggiato per cancellare la tristezza di questi tempi difficili. Non possiamo abbracciarci? Niente paura, Babbo Natale ci farà da messaggero. Recapiterà non solo i regali del cuore. Ma anche i saluti, i desideri, persino le proposte di matrimonio degli ultimi romantici. Tutto il bene del mondo finisce nell’ufficio che non chiude mai. E da lì torna indietro con un carico di magia.

"Stiamo trascorrendo un periodo difficile – scrivono gli ideatori della campagna –. Magari non ci è possibile incontrare le persone più care. Per questo insieme a Babbo Natale vogliamo aiutarti a stare in contatto con chi è più importante per te, per fargli arrivare un pensiero". Il piano della felicità è entrato nel vivo. I desideri sono stati raccolti, a migliaia. Ora inizia la selezione. "Nelle prossime settimane Babbo Natale esaminerà insieme ai suoi elfi tutti i messaggi e sceglierà quelli da trasformare in video di auguri", informa il sito. Saranno caricati sul canale YouTube pubblico di ‘Visit Finland’, "te lo invieremo tramite e-mail entro il 13 dicembre".

E se resti fuori non rimanerci male, c’è sempre la possibilità di incontrare l’omone che tutti i bambini sognano ‘dal vivo’ l’11 dicembre sui canali social. Insomma, una carrellata di emozioni impacchettate nella realtà virtuale per essere alla portata di tutti.

Naturalmente anche la star della Lapponia – che si può permettere di non indossare la mascherina – si fa riprendere in ogni posa tradizionale, alla guida della slitta trainata da renne, allo scrittoio mentre risponde alle lettere dei bambini, ne riceve una valanga ogni anno, da 199 Paesi. Tutto come sempre.

Poi il vecchio più forte e potente del mondo manda i saluti con videomessaggi in tante lingue diverse, il testo metterebbe tranquillo persino il ministro Speranza.

Perché "è stato un anno davvero particolare – sa bene il gigante dalla barba bianca che non perde mai la calma –. Non è stato semplice incontrare amici e familiari. Ma il Natale vuol dire affetto, anche se non puoi vedere tutti i tuoi amici fai sapere loro quanto sono importanti per te, regala un pensiero chiamandoli, spedisci un messaggio o una cartolina".

Insomma, una vagonata di buoni sentimenti, anche a distanza. Babbo Natale non ha mai smesso di pensarci, non importa se i suoi auguri sono distanti 4mila chilometri dal nostro salotto. Ci entra in casa lo stesso con il paese delle foreste, del silenzio, delle aurore boreali. Ma anche delle biblioteche e del record di libri letti per abitante. Troviamo il posto per questo pensiero, sulla slitta della felicità.