Babbo Natale della Nato abbattuto su Mosca. Ma il video propaganda russo sbaglia i tempi

Roma, 28 dicembre 2024 - Un Babbo Natale della Nato abbattuto dalla contraerea russa mentre sorvola Mosca. Il video di propaganda russo, forse già pronto prima dell'incidente con un jet di linea azero, e quindi divulgato solo su pochi social per la mancanza di tatto dopo quella sfortunata coincidenza, fa di più e peggio associando il Natale con la guerra.

Il Babbo Natale della Nato nel video propaganda russo

Kiev: “La paranoia di Mosca raggiunge nuove vette”

L'Ukraine Centre for Countering Disinformation, agenzia di Kiev contro la disinformazione russa, dopo aver scoperto il video lo ha subito pubblicato sottolineando che la "paranoia della Russia sulla 'minaccia Nato' ha raggiunto nuove vette".

La slitta piena di missili Nato e un Coca Cola

Nel video il Babbo Natale targato Alleanza Atlantica vola su Mosca trainato dalle renne sulla sua slitta piena di missili che hanno ben in evidenza stampato il marchio Nato e in mano una Coca Cola. A un certo punto la slitta viene colpita ed esplode in aria, e un Babbo Natale in russo, in una ipotetica sala di controllo dell'antiaerea, dice al militare che ha fatto fuoco: "Bene, non abbiamo bisogno di niente di straniero nei nostri cieli".