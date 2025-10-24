Venerdì 24 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
Perché l'aviaria (che ha fatto strage di gru) fa così paura: i rischi
24 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Perché l’aviaria (che ha fatto strage di gru) fa così paura: i rischi

Oltre duemila esemplari morti in Germania. Identificata variante molto contagiosa del virus H5N1 nel pieno della stagione migratoria. Focolaio in un allevamento di polli in Piemonte

Una gru

Roma, 24 ottobre 2025 – È allarme in Germania per la diffusione dell'influenza aviaria, che finora ha colpito soprattutto le gru, con almeno duemila esemplari morti. Il Friedrich Loeffler Institut (Fli), preposto a tutelare la salute animale, ha identificato il virus nella variante particolarmente contagiosa H5N1. Il Friedrich Loeffler Institute classifica il rischio per gli uccelli selvatici e il pollame come elevato: “A causa dell'attuale forte attività migratoria delle gru e di altri uccelli selvatici, è prevedibile un'ulteriore, forse diffusa, diffusione delle infezioni da HPAIV nel prossimo futuro”. Ieri sera si è tenuta una riunione d'emergenza dei ministri dell'Agricoltura dei Bundeslaender e della Federazione.

Continua a leggere questo articolo

