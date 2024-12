Influenza aviaria, stato d’emergenza in California. “Servono risorse per rispondere all’epidemia”

Roma, 18 dicembre 2024 – La California ha dichiarato lo stato di emergenza per l’influenza aviaria tra i bovini da latte, un netto riconoscimento della crescente gravità della diffusione del contagio. L’annuncio è arrivato dopo la notizia che una persona in Louisiana è stata ricoverata in ospedale per il primo caso grave di influenza aviaria nell’uomo negli Stati Uniti.

La California non è stata tra i primi stati a rilevare il virus dell’influenza aviaria, H5N1, nei bovini da latte. Ma dalla prima identificazione di una mandria infetta a fine agosto, il dipartimento dell’agricoltura dello stato ha trovato il virus in 645 aziende lattiero-casearie, circa la metà delle quali solo negli ultimi 30 giorni.

La dichiarazione di emergenza fornisce alle autorità statali e locali le risorse di cui hanno bisogno per contenere l’epidemia, tra cui l’assunzione di personale o l’emissione di contratti. “Questa proclamazione è un’azione mirata per garantire che le agenzie governative abbiano le risorse e la flessibilità di cui hanno bisogno per rispondere rapidamente a questa epidemia”, ha spiegato Newsom. "Sebbene il rischio per la popolazione rimanga basso, continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di questo virus”, ha aggiunto il governatore dello Stato.