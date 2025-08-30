Auto sulla folla a Evreux, in Francia: un morto e 5 feriti. Si indaga per omicidio: 3 arresti

Parigi, 30 agosto 2025 – Un’auto finisce sulla folla nel centro di Evreux, comune francese nella Normandia: un morto e 5 feriti. Secondo quanto ricostruito finora dalla procura, l’automobilista avrebbe investito "deliberatamente" un gruppo di persone. Due dei feriti sono ricoverati in condizioni critiche.

Dopo una lite in un bar intorno alle 4 di stamattina, "una persona sarebbe andata a prendere un veicolo (...) e avrebbe deliberatamente fatto retromarcia ad alta velocità tra la folla fuori dal locale", ha dichiarato Remi Coutin, procuratore di Évreux, aggiungendo che tre persone sono state arrestate. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio e tentato omicidio, ha indicato il magistrato.