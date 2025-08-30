Sabato 30 Agosto 2025

Auto sulla folla a Evreux, in Francia: un morto e 5 feriti. Si indaga per omicidio: 3 arresti
30 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
È successo stanotte in Normandia. Secondo la procura, l’automobilista avrebbe investito “deliberatamente” un gruppo di persone in retromarcia dopo la lite in un locale

Parigi, 30 agosto 2025 – Un’auto finisce sulla folla nel centro di Evreux, comune francese nella Normandia: un morto e 5 feriti. Secondo quanto ricostruito finora dalla procura, l’automobilista avrebbe investito "deliberatamente" un gruppo di personeDue dei feriti sono ricoverati in condizioni critiche.

Dopo una lite in un bar intorno alle 4 di stamattina, "una persona sarebbe andata a prendere un veicolo (...) e avrebbe deliberatamente fatto retromarcia ad alta velocità tra la folla fuori dal locale", ha dichiarato Remi Coutin, procuratore di Évreux, aggiungendo che tre persone sono state arrestate. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio e tentato omicidio, ha indicato il magistrato.

