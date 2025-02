Austria: attacco con coltello a Villach, un morto e 4 feriti

Roma, 15 febbraio 2025 - Un uomo di 23 anni ha accoltellato cinque passanti questo pomeriggio a Villach nel sud dell'Austria e ne ha ucciso uno. Secondo la polizia, la vittima è un quattordicenne. L'attacco è avvenuto nei pressi della piazza principale, su un ponte sul fiume Drava. L'autore, un cittadino siriano, è stato arrestato.

Secondo la polizia locale, a fermare l'assalto sarebbe stato un fattorino che, dopo aver assistito all'attacco dalla sua auto, ha colpito l'aggressore facendolo cadere a terra con delle ferite. Il portavoce della polizia Raine Dionisio ha dichiarato di non aver ''mai vissuto nulla di simile'' nei suoi molti anni di servizio. Dionisio non è stato in grado di confermare le ipotesi di un attacco terroristico.