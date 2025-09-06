Australia, surfista massacrato da un grande squalo. Chiuse diverse spiagge vicino a Sydney

Sydney, 6 settembre 2025 - Un grande squalo, forse bianco, ha attaccato e ucciso un surfista in Australia, al largo delle coste di Sydney. L'uomo, un 57enne di cui la polizia del Nuovo Galles del sud non ha svelato l'identità, ma ha fatto sapere che lascia moglie e un figlio piccolo, è stato "morso da quello che si ritiene essere un grosso squalo'' vicino a Dee Why, ha riferito il portavoce delle autorità.

Il ‘shark attack’ è avvenuto verso le 10 del mattino, ora locale. I servizi di emergenza chiamati a Long Reef Beach hanno potuto fare poco: ''È stato recuperato dal mare e portato a riva, ma è deceduto sul posto'', si legge nel comunicato della polizia.

Long Reef Beach è una spiaggia situata a circa 20 chilometri a nord del centro di Sydney, ed è molto frequentata. Per sicurezza le autorità hanno chiuso tutte le spiagge tra il centro turistico di Manly a sud e Narrabeen a nord, ''in attesa di ulteriori indicazioni''.

Dall'inizio dell'anno, questo è il quarto attacco mortale di uno squalo. Secondo quanto scrive SBS news la vittima stava surfando con degli amici dalle 9.30 a nord della torretta del bagnino, quindi lontano dall'area sorvegliata. Quando è avvenuto l'attacco si trovava a circa 100 metri dalla spiaggia. Il sovrintendente John Duncan, in conferenza stampa, ha riferito: "I suoi amici sono riusciti a tornare in spiaggia sani e salvi e poco dopo il suo corpo è stato trovato galleggiante tra le onde e un paio di altre persone sono uscite per recuperarlo".

Ma per lui c'era poco da fare, aveva riportato ferite molto gravi, aveva perso alcuni arti, e i tentativi di salvargli la vita sono stati vani. Duncan ha aggiunto: "Una cosa terribile ed è uno di quegli incidenti anomali che accadono molto, molto raramente."

Il sovrintendente ha detto che in base alle testimonianze si ritiene si trattasse di un grande squalo, ma sul tipo non c'erano certezze. Ora si tenterà di localizzare lo squalo per poi decidere come procedere. Intanto sono già all'esame le parti del surf spezzato in due dall'attacco. E ha concluso invitando alla prudenza: "Per ora, vi preghiamo di rimanere lontani dall'acqua sulle spiagge vicine e di seguire le indicazioni dei bagnini e dei soccorritori."