Londra: attivisti per il clima attaccano quadro di Velazquez

Londra, 6 novembre 2023 – Nuova azione dei manifestanti per il clima, questa volta alla National Portrait Gallery di Londra. Intorno alle 10.45 ora locale, Hanan ed Harrison – rispettivamente di 22 e 20 anni – hanno rotto con dei martelli di sicurezza la teca che custodisce la Venere Rokeby, dell’artista spagnolo Diego Velazquez. Il dipinto in sé non sembra aver subito danneggiamenti, ma nelle prossime ore un team di esperti lo esaminerà per escluderli totalmente.

I due attivisti davanti al quadro danneggiato

I due attivisti, facenti parte del gruppo Just Stop Oil contro i combustibili fossili, sono stati arrestati per il danno causato, come confermato dalle autorità londinesi su X. Rivolgendosi ai presenti hanno dichiarato: “Le donne non hanno ottenuto il diritto di voto votando. È tempo di fatti, non di parole”.

Ed è proprio alle suffragette che i due si sono ispirati: nel 1914, Mary Richardson ha attaccato lo stesso dipinto per protestare contro l’imprigionamento della compagna di lotta Emmeline Pankhurst.

Non si tratta della prima dimostrazione del genere alla National Gallery: un anno fa alcuni attivisti si sono incollati le mani all’opera Il carro da fieno di John Constable.