Tel Aviv, auto contro i pedoni. Civile spara e uccide l’attentatore palestinese. Hamas: “Vendetta per Jenin” La vettura ha investito le persone in Pinchas Rosen Street. L’attentatore è sceso dall’auto e ha accoltellato altri passanti: in tutto sette i feriti, una donna è in fin di vita. La polizia ha confermato la matrice terroristica dell’azione