Assalto alla sinagoga di Manchester: chi è l’attentatore e cosa sappiamo delle indagini. “Voleva fare una strage”

Londra, 2 ottobre 2025 – C’è la matrice terroristica dietro l’attentato alla sinagoga di Manchester, dove questa mattina un uomo ha accoltellato diverse persone durante le celebrazioni dello Yom Kuppur, una delle feste più sacre della comunità ebraica. Il bilancio è di due morti e quattro feriti gravi: a perdere la vita è stato un membro della comunità ortodossa e lo stesso attentatore, ucciso dalla polizia. Tra i ricoverati anche il guardiano della sinagoga, tutti i feriti hanno riportato lesioni gravi.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30 di questa mattina, quando l’aggressore si è avventato con la sua auto su un gruppo di persone, poi è sceso dalla vettura e ha iniziato ad accoltellare i passanti. Subito è scattato il panico davanti alla Congregazione ebraica Heaton Park di Crumpsall, a nord di Manchester. A poche ore dall’attacco, la sezione antiterrorismo britannica ha arrestato due persone: sono sospettate di essere complici dell’attentatore.

Calvo, lunga barba nera, abbigliamento da assalto. C’è il nome e il cognome dell’uomo che questa mattina ha cercato di “fare una strage” all’interno della comunità ebraica ortodossa di Manchester. L’uomo è stato identificato, ma per ora il suo nome resta coperto dal riserbo per motivi investigativi. Tuttavia ci sono già i primi arresti e, forse, la polizia è sulle tracce della rete organizzativa dietro all’attentato.

L'aggressore aveva intenzione di fare irruzione nella sinagoga presa di mira stamattina, affollata di gente in preghiera per Yom Kippur e non ci è riuscito solo grazie "al coraggio e alla prontezza" delle guardie di sicurezza e dei fedeli. Lo ha detto sir Stephen Watson, comandante della Greater Manchester Police, in un aggiornamento sulle indagini, precisando che l'uomo indossava una sorta di gilet antiproiettile e una cintura "all'apparenza esplosiva".

Il comandante della polizia di Manchester ha precisato che i suoi agenti sono entrati in azione, aprendo il fuoco sull’attentatore, dopo non più di 7 minuti dal primo allarme. Lasciando intendere come anche questa rapidità d'intervento abbia consentito di evitare un bilancio più sanguinoso. Il comandante ha quindi ribadito le parole dei vertici dell'antiterrorismo qualificando l'attacco come devastante per la comunità ebraica nel giorno della sua festa più sentita.

Ha poi confermato che vi sono elementi per indentificare l'aggressore ucciso, ma che il nome resta al momento coperto dal riserbo investigativo in attesa di accertamenti ulteriori: ha infine chiesto "pazienza" all'opinione pubblica, assicurando che l'indagine procede "spedita".

Gli agenti hanno sparato all'uomo che secondo le prime ricostruzioni si sarebbe lanciato con un'auto contro alcune persone che si erano radunate fuori dalla sinagoga di Heaton Park nel giorno sacro ebraico dello Yom Kippur, poi avrebbe accoltellato alcuni passanti: secondo la polizia ci sono anche tre feriti "gravi".

L'aggressore ha dapprima investito alcune persone alla guida di un'automobile, per poi scendere dal veicolo con una lama e accoltellarne altre, cercando anche di entrare all'interno del tempio a caccia di fedeli. L'attacco è avvenuto verso le 9.30 locali, quando la sinagoga era affollata per la prima preghiera di giornata prevista a partire dalle 9. Dopo che la polizia ha neutralizzato l’uomo, gli artificieri hanno fatto esplodere con i robot degli oggetti rimasti nell’auto e la cintura, sospettando che avesse una bomba.

La polizia britannica ha dichiarato che l'attacco alla sinagoga di Manchester è stato classificato come un atto terroristico. Lo ha reso noto la Bbc. Tre persone sono morte, incluso l'attentatore, in un attacco con un'auto lanciata contro la folla seguito da accoltellamenti.

Due persone sono state arrestate come sospetti complici dell'aggressore ucciso sulla scena dalla polizia. A coordinare le indagini è Laurence Taylor, numero due dell'antiterrorismo britannico, coinvolta ufficialmente nelle indagini accanto alla Greater Manchester Police. Il funzionario ha aggiunto che sono già stati rafforzati i presidi a protezione di tutte le sinagoghe e i siti ebraici più in vista del Regno.

La polizia ha subito parlato di "attacco terroristico predatorio" e questo ha fatto immediatamente diramare l’allerta, sotto il nome in codice di "incidente di Plato". Si tratta di una procedura – istituita dopo l’attentato alla Manchester Arena del 2017 – che, una volta effettuata la dichiarazione, fa scattare una serie di misure di emergenza.

Si tratta di un insieme di procedure operative concordate dal ministero dell'Interno e dai servizi di emergenza, che attinge risorse dagli ufficiali specializzati in armi da fuoco antiterrorismo, dall'esercito, dalle forze di polizia limitrofe, dagli operatori delle ambulanze e dai trust del Servizio Sanitario Nazionale. La polizia avvia immediatamente una risposta di condivisione delle informazioni tra le sale di controllo di emergenza di 15 agenzie del Regno Unito.

È "scioccante" ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer, rientrato questa mattina da Copenaghen appena saputo dell’attentato. Nel pomeriggio c’è stato un vertice per la sicurezza nazionale a Downing Street: il premier ha convocato il Comitato Cobra per le emergenze, insieme ai ministri interessati e i vertici investigativi e dei servizi d'intelligence.

Starmer ha lasciato in anticipo il vertice della Comunità politica europea di Copenaghen per presiedere la riunione d'emergenza. Prima di ripartire ha detto: "Stiamo dispiegando ulteriori mezzi di polizia nelle sinagoghe di tutto il Paese, faremo di tutto per garantire la sicurezza della nostra comunità ebraica. Ho parlato con Mark Gardner del CST Community Security Trust e con il sindaco di Manchester Andy Burnham, desidero ringraziare i servizi d'emergenza per la rapidità della loro risposta".