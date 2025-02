Attentato a Monaco: morte la bimba di 2 anni e la mamma travolte con l’auto da un afgano

Monaco, 15 febbraio 2025 – Non ce l'hanno fatta la bimba di due anni e sua madre 37enne, rimaste gravemente ferite nell'attacco con un'auto avvenuto giovedì scorso a Monaco di Baviera. "Purtroppo oggi dobbiamo confermare la morte della bambina di due anni e di sua madre", ha dichiarato il portavoce della polizia, Ludwig Waldinger.

L'attentato era stato compiuto da un cittadino afghano, che si era lanciato con un’auto su un gruppo che prendeva parte a una manifestazione sindacale, ferendo 39 persone. le condizioni della mamma e della piccola erano apparse, sin da subito, critiche.

Secondo la procura, l'attacco è di matrice islamista. L'autore, Fahrad N., un 24enne di nazionalità afghana arrestato sul posto, ha ammesso durante l'interrogatorio di aver deliberatamente preso di mira la manifestazione dei dipendenti pubblici organizzata dal sindacato Verdi, adducendo una "spiegazione religiosa". Secondo il tabloid Bild, durante l'interrogatorio il sospetto ha affermato che Dio gli aveva ordinato di investire le persone "per mandarle tutte in paradiso". Contrariamente a quanto riportato inizialmente, l’uomo era legalmente in Germania, dove era giunto dopo essere sbarcato in Calabria, anche se la sua richiesta di asilo era stata respinta nel 2016. Non aveva precedenti penali, ma secondo alcuni media soffriva di allucinazioni e negli ultimi tempi si era comportato in modo strano. Il giovane era sbarcato