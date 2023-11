Attentato Madrid, spunta l’ipotesi iraniana per l’assalto a Vidal-Quadras

Madrid, 10 novembre 2023 – Dal suo letto all’Ospedale Gregorio Maranon della capitale spagnola, dove si trova ancora in condizioni stabili ma fuori pericolo di vita, Alejo Vidal-Quadras non esclude la pista iraniana per l’attentato di cui è stato vittima. A rivelarlo è l’Associated Press. Ieri pomeriggio, mentre stava camminando nel centro di Madrid, un uomo non identificato e con il volto coperto da un casco gli ha sparato dei colpi al viso, da una distanza di circa due metri, per poi fuggire su un motorino grazie a un complice. Un epilogo che sarebbe potuto essere ben peggiore, se per riflesso Vidal-Quadras non avesse girato la testa. In questo modo, l’ex vicepresidente del Parlamento europeo è stato ferito solo alla mandibola.

Alejo Vidal-Quadras

Anche secondo i media spagnoli a premere il grilletto potrebbe essere stato un sicario assoldato dall’Iran. Vidal-Quadras nutre infatti rapporti con l’opposizione al regime iraniano, cosa che gli è costata una serie di sanzioni da parte del governo di Teheran. Inoltre, diversi anni fa, El Pais ha svolto un’inchiesta che ha messo in luce i finanziamenti versati dal Consiglio nazionale della resistenza iraniana a Vox, partito fondato da Vidal-Quadras stesso. Le autorità spagnole non si sono ancora espresse su tale ipotesi, ma al momento non escludono alcuna pista.

Nella serata di ieri erano arrivate le dichiarazioni e gli auguri di pronta guarigione della presidente del consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l’attentato come una “vile e inaccettabile violenza”. Il vicepremier Matteo Salvini ha invece condannato l’uso della violenza a livello politico.