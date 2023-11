Attentato all’ex leader del Pp Catalano e fondatore di Vox: spari al volto in pieno centro a Madrid

Madrid, 9 novembre 2023 – L'ex presidente del Partito Popolare della Catalogna, Alejo Vidal Quadras, di 78 anni, è in condizioni gravissime dopo essere stato colpito in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, in pieno centro di Madrid. Dalle prime ricostruzioni, l'ex deputato popolare stava camminando per strada quando si è trovato di fronte un uomo in moto coperto da un casco che gli ha sparato al volto da una distanza di circa 2 metri.

L'autore dell'aggressione, dopo aver fatto fuoco, è salito sul veicolo sul quale lo aspettava un complice pronto a sfrecciare via. Il politico è stato trasportato d’urgenza in ospedale. "Grazie a Dio Alejo Vidal Cuadra è fuori pericolo di vita”, ha annunciato il leader di Vox, Santiago Abascal.

Secondo fonti della polizia si è trattato di un attentato a opera di un professionista con l'intenzione di portare a termine un'azione “programmata”

