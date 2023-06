Attentato in Cisgiordania: quattro israeliani uccisi nell’attacco a una stazione di servizio

Tel Aviv, 20 giugno 2023 – Quattro israeliani sono rimasti uccisi nell'attacco a colpi d'arma da fuoco avvenuto nel pomeriggio in una stazione di servizio di Eli, insediamento ebraico nei pressi di Nablus, in Cisgiordania. Lo hanno riferito, citati dai media, i medici secondo cui altre quattro persone sono state trasportate in ospedale: uno dei feriti pare essere in condizioni critiche, mentre gli altri tre non destano particolari preoccupazioni. L'esercito ha confermato che i “terroristi hanno aperto il fuoco alla stazione di servizio”.

Secondo il Jerulasem Post, durante lo scontro a fuoco uno dei responsabili dell’attacco è stato colpito e ucciso, mentre è scattata una caccia all'uomo per trovare il complice, anche con l’ausilio degli elicotteri. Intanto le autorità dell'insediamento hanno chiesto agli abitanti di restare in casa e di seguire le disposizioni delle forze di sicurezza.

I violenti scontri in Cisgiordania

In Cisgiordania la tensione è sempre più alle stelle. Ieri sei palestinesi sono morti a Jenin nel corso di prolungati scontri a fuoco fra miliziani e reparti dell'esercito israeliano. Il numero complessivo dei feriti è di circa 100. L'esercito israeliano ha elevato lo stato di allerta nel nord della Cisgiordania.

Una situazione che preoccupa la comunità internazionale. Tanto che l’Unione Europea ha lanciato un appello a Israele, chiedendo di interrompere i piani di nuovi insediamenti: “L'Ue è fortemente preoccupata per gli ultimi avvenimenti in Cisgiordania: le operazioni militari devono essere proporzionate e in linea con il diritto umanitario internazionale”. Lo sostiene un portavoce del servizio di azione esterna della Commissione Europea. Che aggiunge: “In linea con la sua forte opposizione di lunga data alla politica degli insediamenti di Israele, l'Ue è preoccupata per i piani annunciati di procedere con oltre 4.000 unità nella Cisgiordania occupata alla fine di giugno: invitiano Israele a non procedere”.